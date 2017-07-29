المنظرين يطالبون بإقالة فيربك..!!

السبت..

تواترت الأنباء أو حاول البعض أن يجعل الأنباء متواترة فيما يتعلق باجتماع أندية عمانتل مع اتحاد الكرة والتي سعت بعض الأندية إلى وضع شروط أو مطالبات حُسمت مسبقاً مع الأندية إلا أن هذه الأندية سعـــت إلى إيجاد «ثرثرة» في بعض الأمور مثل مطالباتها للاتحاد بتسديد مستحقاتها القديمة وهو أمر نوقش بشكل واضــــح وصدر فيه قرار واضح وكذلك دُفِع ما نــــسبته «35 %‏» للأندية مع دفع «100 %» من مستحقات الموسم الفائت.

الأحد..

ومع ذلك عادت بعض الأندية «حتى يطير الدخان»، وأقول بعض الأندية وتُحسب بأقل من «أصابع اليد الواحدة»، لإثارة الموضوع من جديد في محاولة لتحقيق أهداف أخرى.. كما قامت الأندية بمطالبات غريبة وعجيبة فيما يتعلق بمطالبات مالية من الرعايات خاصة للمنتخب الوطني وأنشطة الاتحاد كنوع من «خلط الأوراق» حتى تثير «زوبعة في فنجان».. بينما النظام والقانون واضح وضوح الشمس بأنه ليس لها الحق بمطالبة الاتحاد بحقوق لقطاعات أخرى، فلماذا قامت الأندية بهذه الخطوات؟

الاثنين..

هل لأنها لا تعرف القانون وهذه مصيبة أم إن لديها مخططات أخرى وهنا المصيبة أكبر.. طبعاً ستبقى هذا الأندية تثير الغبار بين الفترة والأخرى بناءً على طلبات المعسكر الآخر الذي ما زال يتربص.. وما زلنا ننتظر ما ستؤول إليه النتائج بعد المطالبات الجديدة وما هي قرارات الاتحاد التي ستعلن؟!

الثلاثاء..

البعض صنّف اتحاد الكرة «بالضعيف» عندما استمع إلى أندية الدرجة الأولى ووافقها نحو العودة إلى نظام المجموعات.. فهبت أندية عمانتل تحركها «رياح الخماسين» لوضع طلباتها ورفضها نظام «الهبوط الثلاثي» لأنه يضر بفرقها على اعتبار أن الهبوط الثلاثي سيؤثر في المسابقة سلباً، طبعاً كيف سيؤثر؟

أعتقد ممكن نبحث عنه في معجم الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.. وحتى الآن لم يصدر القرار بالإلغاء أو الاستمرار ولكن أجزم بأن كلا القرارين بالموافقة أو الرفض سيصاحبه سخط مصطنع!!

الأربعاء..

تأهل المنتخب الأولمبي إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام بالصين في 2018 جاء بقيادة المدرّب الوطني حمد العزاني الذي يعمل بعيداً عن الضجيج.. ونجح هو ورفاقه في أن يقود المنتخب بالعلامة الكاملة من المجموعة الأولى ضمّت أيضاً منتخبي إيران وقرغيزستان وهي نفس المجموعة التي خسرت فرصة الصعود لأفضل منتخب ثانٍ بسبب انسحاب منتخب سريلانكا وهي خطوة جيّدة لمنتخبنا الأولمبي الذي اعتبره البعض الفريق الذي يحمل أمــــل الكرة العُــــمانية.. ومـــــع ذلك خرج البعض يبحث عن «أخطاء الملابس» في المساحات المظلمة!!

الخميس..

في تويتر بدأ بعض المغرّدين بعد إعلان التشــــكيلة الخاصة بالمنتخب الأول في أعقاب نهاية معسكر النمسا، بالمطالبة بإقالة فيربك مدرّب المنتخب على اعتبار أنه اختار تشكيلة لا تتناسب مع المغرّدين.. وأنه تعرّض للخسارة الأولى والوحيدة أمام منتخب فلسطين.. بهذه الطريقة نحتاج إلى مدرّب لكل مباراة، «وسلملي على المنظرين.

*نقلاً عن الشبيبة العمانية