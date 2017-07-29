درجة الأهمية .. عالية

في خطاب وجهته إدارة اتحاد الكرة لأندية المحترفين والدرجة الأولى وتم تصنيفه بأنه على درجة عالية من الأهمية، اعتماد مجلس الإدارة لائحة سقف الرواتب الجديد أعتباراً من 27 يوليو، ومطالبة الأندية الالتزام بالسقف الجديد بانتهاء عقود اللاعبين المحترفين، مع التشديد على عدم أعتماد أي عقود غير موثقة ومخالفة للسقف، وكانت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في اجتماعها الأخير قبل شهر، قد أقرت تعديلاً جذرياً لسقف رواتب اللاعبين الذي تم تصنيفه لأربع فئات، حيث حددت سقفاً مفتوحاً لأربعة لاعبين من الفئة الأولى على ألا تتجاوز رواتبهم مليونين ونصف المليون، والفئة الثانية أربعة لاعبين سقف رواتبهم مليون و800 ألف، وعشرة لاعبين مليون و200 ألف وعشرة لاعبين 600 ألف سنوياً.

جدول الرواتب الذي سبق وأن أعلنه اتحاد الكرة أثير حوله العديد من ردود الأفعال المتباينة لاعتبارات كثيرة، ووصلت القناعة لدى الجميع بصعوبة، بل من استحالة تطبيق جدول الرواتب الجديد لاعتبارات عدة، وأسهمت مسألة ندرة اللاعبين المواطنين المميزين في رفع سقف التنافس بين الأندية للتوقيع معهم، ما يحول دون إمكانية التقيد بسقف ثابت ومحدد للرواتب، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الأبواب لإبرام المزيد من العقود غير المعلنة ومن تحت الطاولة.

كلمة أخيرة

عملية ضبط أسعار اللاعبين مستحيلة لأن المسألة قائمة على العرض والطلب .. إلا بقرار سيادي.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية