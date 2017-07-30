مشروع للشجعان

يشكل حارس المرمى في لعبة كرة القدم ثقلاً كبيراً في الفريق، والحارس المؤهل الشجاع بإمكانه أن يزود الفريق كله بالمعنويات العالية ويجعل لاعبيه أكثر قدرة على شن هجمات من دون النظر إلى الوراء.

معظم اللاعبين الذين يأتون إلى الأندية يفكرون بمركز المهاجم لأنه يسجل الأهداف ويصبح أكثر شهرة، كما أن معظم القنوات الرياضية تركز على المهاجم وتعرض أهدافه.

ثقافة اختيار المركز في الرياضة المحلية لا تشجع الموهوب الجديد على اختيار مركز الحراسة، حتى الأندية تعاني هذا الأمر، وتحاول أن تجد حلاً معقولاً يساعدها على تأهيل حراس مرمى جيدين.

يمكن للمصادفة أن تلعب دوراً في اكتشاف حارس مرمى مؤهل، ولكن هذه الحالة لا تستمر طويلاً. لذا، فلا بد من وجود مشروع واضح ودائم يساعد على تشجيع الجيل الجديد لاختيار «مركز الشجعان».

يتحمل الحارس عبئاً كبيراً في المباريات، وإذا كان الحارس ضعيفاً يصعب تعويضه، ويسهم في زرع الخوف والقلق في صفوف لاعبيه.

الأندية في حاجة إلى مشروع واضح في أكاديمياتها يهيئ للكرة الإماراتية أجيالاً جديدة من الحراس بإمكانهم أن يكتبوا تاريخ جيل للرياضة المحلية وأن يتركوا بصمة عالمية.

بإمكان الملاعب المحلية أن تؤهل حارساً مثل بوفون على سبيل المثال، إذا توافر المشروع ووجدت الإرادة وتغيرت ثقافة «المهاجم أفضل دائماً».

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية