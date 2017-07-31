أبيض الشباب وحسابات التأهل

يخوض منتخب الإمارات الشاب لكرة القدم تصفيات آسيا تحت الـ 19 عاماً في أكتوبر المقبل ضمن المجموعة الأولى التي تضم البحرين وعمان ونيبال والمُضيف قرغيزستان، والمجموعة ليست سهلة وصدارتها تحتاج إلى الكثير من العمل.

من النقاط المهمة التي يجب أن يفهمها الجهاز الفني للأبيض الشاب مسألة حساب النقاط والتأهل بصفة المتصدر أو أحد أفضل الثواني الخمس.

مجموعة الأبيض تضم خمسة منتخبات وهناك مجموعات تضم أربعة منتخبات وبالتالي سيتم حذف نقاط وأهداف المنتخب الأخير في مجموعة الأبيض، وهذه المعايير ليست جديدة.

تسجيل أكبر عدد من الأهداف ضروري جداً لتحديد ترتيب المجموعة، لذا فعلى الجهازين الفني والإداري أن يدركا أن هذه مسألة مهمة ويجب أن تكون واضحة للجميع.

الاجتماع الفني الذي يسبق انطلاق التصفيات مهم جداً، لأنه يشرح آخر معايير البطولة، وعلى الإداريين أن يطرحوا أسئلتهم للاستفسار عن أي شيء غامض وأن يناقشوا لوائح البطولة التي بين أيديهم.

المجموعة الأولى صعبة جداً وعلى شباب الأبيض أن يدركوا أن مهمتهم ليست نزهة في قرغيزستان، كذلك على الجهاز الفني أن يعد المنتخب لعبور التصفيات بعيداً عن حسابات البطاقة الثانية المعقدة.

الإدارة التنفيذية للمنتخبات في اتحاد الكرة على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه تفسير اللوائح وتوضيحها ومخاطبة الاتحاد الآسيوي مبكراً في حال وجود غموض في فهم بعض الفقرات.

*نقلا عن الرؤية الإمارتية