لا ابتسامة لأصحاب السعادة

هل يستفيد الوحدة من الفشل في البطولة العربية والخروج «صفراً» من النقاط بإصلاح الخلل الكبير قبل بدء المنافسات المحلية؟

ولم يكن للقب «أصحاب السعادة» نصيب ببداية تعيسة مع المدرب الروماني «ريجيكامب» الذي سبق أن فشل مع الهلال السعودي قبل ثلاث سنوات؟

ولكن «رب ضارة نافعة»، ويستفيد المدرب والإدارة واللاعبون من الخسائر الثلاث ومغادرة البطولة من دوري المجموعات، علماً أنه كان بالإمكان وداع أفضل بفوز شرفي أو على الأقل تعادل يحسن من المعنويات بعد أن تقدم في مباراته الأخيرة أمام الفيصلي الأردني، ولكنه خسر في بضع دقائق بهدفين قاتلين، وقبل ذلك خسر من نصر حسين الجزائري ومن الأهلي المصري.

وفي كرة القدم ربما تكون الفوائد ذهبية لمثل هذه العثرة الموجعة متى أجاد المعنيون تقييم العمل من جميع جوانبه وسارعوا إلى تصحيح الخلل مهما كان الثمن.

والواضح أن الوحدة دخل مباراته الأخيرة برغبة التعويض والانتشاء معنوياً، وقدم مباراة حماسية وقوية، لكن دفاعه لم يتماسك في ربع الساعة الأخير، ولا سيما الوقت بدل الضائع الذي خطف فيه الفيصلي هدف الفوز، وأوغل في حسرة أصحاب السعادة مودعين دون ابتسامة فوز.

ومن حسن حظ الوحدة أن الوقت كافٍ جداً قبل بداية دوري الخليج العربي في 14 سبتمبر، أي بعد 45 يوماً، بما يتيح إقامة معسكر لرفع اللياقة وتطوير التكتيك واختيار لاعبين أجانب، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية