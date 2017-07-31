لا تنخدعوا بنتائج الأندية في فترة الإعداد!!

لو نظرنا بشكل سريع الى متطلبات التدريب في اعداد لاعب كرة القدم سوف نجد ان (الإعداد البدني) يأتي على قمة جوانب الإعداد الفني والمهاري والنفسي.

والسبب في ذلك أن القدرات البدنية اذا ما اكتسبها وتمكن من تنميتها اللاعب استطاع بذلك ان يؤدي واجباته في المباراة دون اي مشاكل تقف كعائق أمامه.

لأن الإعداد البدني يعمل على تنمية حالة اللاعب البدنية والحركية لمواجهة اعباء ومتطلبات عمليه التدريب والمنافسة بأقل مجهود مع القدرة على استعادة الاستشفاء.

فترة الإعداد ما قبل الموسم بالمعسكرات ترتكز بشكل كبير على الجانب البدني، ومن ثم الفني والمهاري والخططي، وهي تعد (اهم فترات الموسم)، وعليها يتوقف نجاح الفريق، واللاعب الذي يخسر هذه الفترة يجد صعوبة في تعويضها.

لا يمكن في فترة الإعداد ان تعطيك المباريات الودية مؤشرا حقيقيا للمعسكر او لمستوى اي فريق؛ لأن المدربين في هذه المباريات لهم اهداف تختلف عن المباريات الرسمية.

ظهور اي فريق بمظهر جيد او غير جيد في فترة الإعداد قبل الموسم ليس أمرا نهائيا، ولا هو برهان لموسم قادم جيد او موسم غير جيد.

أتفهم ان هناك مَنْ يريد ان يرى خلال مشاهدة مباريات فريقه (طريقة اللعب وتكتيك المدرب وتوظيف اللاعبين وامكانات الأجانب)، وهذا الأمر من الصعب ان تشاهده بشكل كبير بفترة الإعداد.

ومن المستحيل لمدرب ان يبني فريقا قويا متجانسا ولا يوجد به اي عيوب خلال فترة الإعداد، وان حصل ذلك فهو مدرب (ساحر)؛ لأنه بحاجة للوقت للتعرف على قدرات اللاعبين.

ودائما ما يعرف المدربون ان مباريات فترة الإعداد عادة ما تكون (خداعة)، ولهذا الكثير منهم لا يتأثر كثيرا بالنتيجة، الأهم بالنسبة لهم ان يكون عملهم بالمعسكر جيدا ومدروسا وليس ارتجاليا.

لاحظوا الأندية الأوروبية في هذه الفترة (فترة الإعداد) وكيف لبايرن والريال وغيرهما يخسران بنتائج كبيرة، فهل هذا مؤشر لسوء فترة الإعداد؟ وموسم قادم غير جيد؟! بالطبع لا.

أخيرا...

لا تنخدعوا بالمباريات التي تلعب في فترة الإعداد، وأجلوا احكامكم عندما تبدأ المنافسات واعطوا المدربين عددا من المباريات الرسمية بالموسم ومن ثم قيموا اداء فرقكم.

*نقلا عن اليوم السعودية