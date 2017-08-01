فيفا لن يعترف بالعربية

من الأشياء المزعجة جداً والغريبة، تكرار العديد من الإعلاميين مناقشة قضية اعتراف الاتحاد الدولي (فيفا) ببطولات كالعربية والخليجية والإسلامية بين مناسبة وأخرى، والأسوأ والأكثر تعجباً إجابات بعض المسؤولين بأنهم ما زالوا يسعون لاعتراف فيفا بها.

ولمن لا يعرف، فإن دستور الاتحاد الدولي «لا يعترف» بالبطولات العرقية ولا الدينية ولا الإقليمية، ولا يُدرجها في روزنامته، ولا يُصنف مبارياتها للاعبين في المستوى الأول دولياً، لكنه يُقرها حسب قانون كرة القدم، وشرعية الاتحاد المنظم.

والمشكلة الكبيرة عدم فهم كثيرين، إلى درجة أنه إذا حضر رئيس فيفا حفل الافتتاح أو الختام اعتبروها شهادة اعتراف، بينما هو يلبي الدعوة من منطلق سيادته الدولية للعبة وتشجيعاً لكل ما من شأنه رفع مستواها وزيادة شعبيتها.

وفي مقام البطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة حالياً في مصر، ومن منطلق حرص الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي على فهم الأنظمة وأفقه الواسع فإنني أستغرب وعوده المتكررة في هذا الشأن وآخرها حواره الجميل في صحيفة الرياضية، مؤكداً أنهم بصدد «تعديل لائحة الاتحاد العربي ليسهل الاعتراف بها من فيفا».

ولكون هذه القضية أشبعت إعلامياً منذ أنشئ الاتحاد العربي من دون جدوى، أتمنى طمسها بإجابة قاطعة «رسمياً»، والتركيز على تطويرها ووجوب التقيد بمعايير الفرق المشاركة من دون مجاملة، وتلافي السلبيات على غرار ما ذكره الأمير تركي الذي أعادها للحياة على أرض «أم الدنيا» بمكافأة بطولية مغرية، وحضور إعلامي لافت.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية