المطالبة التي تقدم بها اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بأهمية استحداث إدارة للأمن والسلامة ضمن الهيكل التنظيمي للأندية، كي يكون التنظيم مبنياً على قواعد وأسس صحيحة، على اعتبار أن وجود مثل هذه الإدارات خطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم أمن الملاعب، وتأتي تلك المطالبة من قائد شرطة دبي وهو شخصية رياضية مرموقة، انعكاساً لمدى حرص القيادة لخلق بيئة حضارية ومتطورة تعكس واقع مجتمع الإمارات، ويأتي مواكبة لاستضافة الدولة لكأس أمم آسيا 2019.

المطالبة تلك، جاءت عبر اللقاء الثنائي الذي جمع القائد العام لشرطة دبي ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، في ملعب الأفكار في القيادة العامة لشرطة دبي، التي تمثل إحدى المنصات التي تنطلق منها الأفكار الإبداعية، وهي انعكاس لدور ورؤية المؤسسة نحو الارتقاء بأدوارها نحو المجتمع، ومثل تلك المنصات إضافة إلى إسهاماتها المجتمعية التي تخدم مختلف أفراد المجتمع، فإنها تمثل أيضاً انعكاساً لمدى حرص شرطة دبي على الارتقاء بنوعية المنتج الذي تقدمه للمجتمع، والمفارقة أن تفتقد مؤسساتنا الرياضية مثل تلك المنصات الإبداعية، وتكون حاضرة وبقوة في مؤسسات شرطية وأمنية، ولأن الدور المجتمعي دور مشترك فلا مانع من استعارة ملعب الأفكار من شرطة دبي.

كلمة أخيرة

ملعب الأفكار فكرة رائدة انطلقت من شرطة دبي، بانتظار خطوات مشابهة من اتحادنا الكروي.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية