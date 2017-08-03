معركة من أجل النزاهة

يعد تزوير أعمار لاعبي كرة القدم الصغار في آسيا أبرز معوقات تطوير اللعبة الشعبية في بعض البلدان، لأن المشكلة لم تخضع للعلاج المناسب على الرغم من أنها قديمة.

هناك منتخبات تفوز بسبب وجود عدد من اللاعبين الذين يسجلون بأعمار غير حقيقية وهذا يؤثر نفسياً في لاعبي المنتخبات المنافسة التي تخسر بطريقة غير عادلة.

على سبيل المثال، عندما واجه أبيض الناشئين منتخب أفغانستان في التصفيات الآسيوية التي نظمت عام 2011 في دولة الكويت، كانت أعمار اللاعبين الأفغان مزورة، فتضرر لاعبو الأبيض نفسياً، وانعكس ذلك على أدائهم في بقية المباريات.

هناك منتخبات آسيوية تضم بين صفوفها لاعبين بأعمار مزورة من أجل حصد الألقاب، فالحصول على بطولة أو بطاقة تأهل عن طريق الغش عملية مستمرة والحل ما زال لا يلبي الطموح.

من أجل أن تستعيد مسابقات الفئات العمرية الآسيوية نزاهتها، يجب العمل على وضع حد لهذه المهازل من خلال فرض عقوبات أكثر فاعلية.

العناصر الإماراتية العاملة في لجان الاتحاد الآسيوي مطالبة بإعادة مناقشة هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها حتى لا تواجه منتخباتنا الصغيرة في المستقبل منتخبات مزورة.

إنها المعركة المقبلة لممثلي الكرة الإماراتية في الاتحاد الآسيوي.

إذا بقيت مشكلة تزوير الأعمار من دون حل جذري وعقوبات رادعة فستخسر الكرة الآسيوية الكثير من نزاهتها.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية