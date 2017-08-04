زلزال ضرب نفسه !!!

- مشكلة ناصر الشمراني..

- بهذه العبارة أدرت محرك البحث قوقل وتفاجأت بالنتائج..!

- صفحات وليست صفحة أو اثنتين..

- برودوم.. ريجيكامب.. دونيس.. بل ومع مشجع أيضاً..!!!

- والحديث ها هنا ليس عن لاعب كرة قدم عادي.. بل عن (هداف الدوري) لخمس مرات..!

- زلزال بكل مافي الكلمة من معنى.. إلا أن قوة ضرباته نالت منه في آخر الأمر مع الأسف..

- فناصر اليوم ليس ناصر الأمس.. والشعرة البيضاء في (رئة) اللاعب لا يمكن صبغها..!

- هو الآن خارج حسابات ناديه الفنية تماماً.. إعارته الخارجية انتهت.. تم توجيهه للتمارين الانفرادية.. وبالطبع ناصر لم يتقبل ذلك..!

- أظنه ليس وقتاً لمزيد من الإضراب يا زلزال.. فمقياس ريختر في هكذا توقيت لن يُشعر أحداً بك إطلاقاً..

- الوصول إلى (ديل) هو الحل..!

- ما مِن إعلام سيضغط على الكوتش.. والمدرج لن يحاصر الإدارة.. ولن يتم رفع لافتة بأي مساحة تطالب بك..

- لذا كل ما عليك فعله أن تحزم حقائبك بهدوء.. أعلم أن قائمة الاختيارات لن ترضي غرورك.. وتعلم أنت أيضاً أن ما فيها لا يزيد على أصابع يدٍ قابضة على المال غير باسطة له.. ولكنه الواقع الذي اخترت الذهاب إليه..!

- فالتعاقد مع ناصر كما عودتنا لا يقتصر على إمكاناته الفنية أو قدرته الجسدية فحسب وإنما يشمل عناده ومواقفه ومشكلاته والكثير من الحيثيات والتفاصيل التي تستوجب التفكير ألف مرة ومرة قبل تذييل العقد بالتوقيع..!

نهاية:

الغد دوماً امتداد للأمس..!

*نقلا عن النادي السعودية