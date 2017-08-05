الصفقة المشبوهة

أشارت صفقة القرن بانتقال نيمار داسيلفا نجم برشلونة السابق إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسى مقابل 500 مليون يورو ردود فعل سيئة داخل إسبانيا وخارجها بسبب هذا المبلغ الضخم بالرغم من انتقاله للفريق الإسبانى مقابل 20 مليون يورو فقط عام 2013 قادما من ناديه البرازيلى سانتوس، وقد اتهمت رابطة الدورى الإسبانى باريس سان جيرمان بانتهاك القواعد المالية للعب النظيف المقررة من جانب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم.

ووسط كل تلك الاتهامات التزم نيمار الصمت ولم يتحدث مع أحد بعدما أبرم عقدا مع ناديه الفرنسى لمدة خمس سنوات براتب سنوى (30 مليون يورو) كما خرجت التعليقات ساخنة وكان من بينها ما قاله الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول الذى انتقد بشدة الصفقة متعجبا من تلك الأموال التى دفعت بعدما ضربت قواعد اللعب النظيف ليصبح نيمار هو أغلى لاعب فى العالم بعدما تخطى النجم الفرنسى بول بوجبا الذى انتقل لصفوف مانشستر يوانيتد العام الماضى مقابل 105 ملايين يورو قادما من يوفنتوس الإيطالي، فنيمار أحد أبرز اللاعبين على مستوى العالم، فهل يستحق هذا المبلغ الخيالي.. الله أعلم.

وعلى المستوى العربى يترقب الشارع الرياضى المواجهة المرتقبة بين الفيصلى الأردنى والترجى التونسى فى نهائى البطولة العربية لكرة القدم، بعدما وصلا للنهائى ولم يكن وصول بطل الأردن لتلك المباراة النهائية واقترابه من حصد المبلغ المالى الضخم للبطل (2٫5 مليون دولار) مفاجأة بعدما قدم مباريات هائلة للغاية واستطاع خلالها تحقيق الفوز مرتين على الأهلى فى دور المجموعات والدور قبل النهائى للبطولة، ونتمنى مشاهدة نهائى جيد بين عرب آسيا وعرب إفريقيا.

*نقلاً عن الأهرام المصرية