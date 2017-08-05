ماذا عن الصعود والهبوط

واقعة اندماج خمسة أندية دفعة واحدة فرضت على اتحاد الكرة ولجنة المحترفين إعادة قرعة دوري وكأس الخليج العربي، وكان قرار دمج أندية الشباب ودبي بالنادي الأهلي، ودمج الشعب بالشارقة، فرض على اتحاد الكرة إحداث تغيرات عدة على نظام المسابقات وشكلها، ومعها تقلص عدد أندية المحترفين من 14 إلى 12 نادياً، الأمر الذي أثار موجة من المعارضة من جانب الأندية، قبل أن تحسم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الجدل عبر وعود سرية لم يتم الإعلان عنها، وبناء عليها تم إقناع أندية التكتل التي كانت تطالب بالإبقاء على نظام 14 نادياً بالموافقة على اعتماد النظام الجديد، وتطلب الأمر إعادة مراسم القرعة وإحداث تعديلات كبيرة على موعد بداية ونهاية الموسم الكروي المقبل.

وبناء على المستجدات الأخيرة سينطلق الموسم الكروي الجديد يوم الثامن من سبتمبر بجولة لكأس المحترفين، على أن تجري مباراة كأس السوبر يوم 15 من سبتمبر بين بطلي الدوري والكأس الجزيرة والوحدة، على أن تنطلق منافسات الجولة الأولى من دوري الخليج في 16 من سبتمبر، بينما سيسدل الستار على نهاية الموسم الكروي في 29 أبريل 2018، تنفيذاً لتعليمات فيفا بضرورة الانتهاء من المنافسات المحلية قبل موعد المونديال.

كلمة أخيرة

كل شيء كان مقبولاً في مراسم القرعة إلا جزئية عدم تحديد آلية الهبوط والصعود التي لم يكشف النقاب عنها بعد.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية