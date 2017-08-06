أهم شي الإطلالة و(السوشي) !!!

@ لياقة.. انسجام.. تكتيك..

@ لا شيء مما سبق..!

@ كان الوضع باختصار: ((عك))..!!

@ وعكٌ من ذاك الذي لا أول له من آخر.. وفي كل الخانات..

@ نقلات كيفما اتفق.. ركض بلا اتجاه.. لعب أي كلام.. اللاعب بـ (يالله) يتحرك.. تمركز (مافي).. والرقابة: صفر مكعب فكانت نتيجتها ثلاثة أهداف من (أوفرين) و (ثرووو)..!!!

@ أعلم أنها مباراة في بطولة ودية.. بس مو كذا..!!

@ شوية احترام للشعار..

@ أداء بمنتهى السوء..

@ فأنا لم أشاهد أي لمحة فنية.. لم ألحظ أي ارتفاع لياقي.. هل شرح سييرا خطته للاعبين..؟ بل هل كان هناك خطة أصلاً..؟ ماذا رسم على سبورته..؟ متاهة..؟ أو هكذا رآها اللاعبون..!!!

@ معسكر بريطانيا.. ضبابي كعاصمته.. لم نرَ من نتائجه إلا ألبومات لصور..!

@ إطلالة فندقية ينقلها لنا سناب لاعب.. طبق (سوشي) يصوره آخر.. صورة سيلفي جماعية وابتسامة تشييييز..

@ عادي.. من أبسط حقوقك.. بس أعطي المدرج حقه..!

@ لهث من أول نصف ساعة بمؤشر لياقة (يادوب).. والتحامات جسدية لصالح الخصم.. وكرات مقطوعة ونقلات غلط وتمركز خاطئ وتوهان منقطع النظير.. وبطبيعة حالٍ كهذا ستكون النهاية: نرفزة..!

@ الانطباع سيئ جدًا مما شاهدناه.. إلا أنه ما زال في طور الانطباع..

@ بالإمكان تغييره..؟؟؟ ربما..! فبعد الذي شاهدناه أنا غير متأكد من ذلك..

@ الموسم على مرمى حصاة.. والمنافسة هذه المرة غير.. ستة أجانب.. مقابل أربعة.. تعاقدات محلية وحال الإتّي على ما هو عليه.. بمثل هذا المستوى (المترهل) والأداء (المهترئ) قد تكون النتائج كوارثية..!!!

نهاية:

الله يستر !!!

*نقلاً عن النادي السعودية