الاتحاديون والصدمة التصحيحية

صدمات نادي الاتحاد السعودي تتتالى وتتضاعف من كل حدب وصوب، بسبب قضايا تراكمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويفاقمها تعاقب إدارات مؤقتة تنقصها الخبرة بمخاوف كبيرة من قرارات جديدة تمدد فترة المنع من تسجيل لاعبين محترفين.

وهذا ما جعل العميد الوحيد بين الأندية السعودية غير قادر على إضافة اثنين أجانب بعد رفع العدد إلى ستة، لكونه ممنوعاً من فيفا فترتين، وبالتالي تتضاعف السلبيات في الفريق الاتحادي الذي لعب الموسم الماضي بشعار «روح التحدي» وحقق كأس ولي العهد، ونافس على دوري جميل على الرغم من خصم ثلاث نقاط من رصيده بقرار دولي.

وهذا الموسم جاء أنمار الحائلي رئيساً مكلفاً بإدارة مؤقتة وانصب عمله على متابعة القضايا وحلها، بينما تلقى الفريق خسارتين صاعقتين في دورة تبوك الودية أمام الإسماعيلي 3/‏‏‏2 ومن الاتفاق 3/‏‏‏0، واكبهما هجوم حاد وقوي ضد اللاعبين.

الأكيد أن هذه البطولة كشفت سلبيات فنية وتكتيكية وربما إدارية ستكون بمنزلة التصحيح إذا تعاملت الإدارة والمدرب بهدوء من دون تأثر بانتقادات تشوبها العاطفة.

ومثل هذه البطولات الودية يجب أن يستثمرها المدربون والإدارات لإصلاح الخلل وتعزيز الإيجابيات قبل بدء الدوري، وهذا هو الأهم، ولكن نادي الاتحاد يختلف كلياً عن الجميع ومعاناته ليس لها مثيل، ويحسب للرئيس الجديد جديته وتفاعله مع أي قضية من دون تسويف، وهذا يعطي مؤشرات إيجابية لمستقبل عميد الأندية السعودية.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية