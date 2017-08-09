المشهد الأخير .. مؤسف

كثيرون أولئك الذين تحمسوا لعودة بطولة الأندية العربية للأندية الأبطال بعد غياب طويل، والحماس كان كبيراً لكونها عادت من بوابة أم الدنيا مصر، التي وكعادتها فتحت قلبها لكل العرب عندما بادرت باستضافة البطولة، وبرغم عدم التوفيق في اختيار الموعد الذي لم يكن موفقاً تماماً، إلا أن الرغبة في أحياء البطولة كان هدفاً مشتركاً لجميع الأندية العربية التي لبّت النداء، ولكن ما حدث في المشهد الأخير في نهائي البطولة، والخروج الصارخ عن النص من جانب لاعبي وإداري وجماهير نادي الفيصلي الأردني أصابنا في مقتل، وأجبرنا لإعادة حساباتنا بخصوص بقاء البطولة واستمرارها، بعد تلك الصورة المقززة التي أساءت لصورة الرياضة العربية في توقيت كنا نلتمس فيه عودة المياه للبطولة العربية من جديد.

الرياضة أصبحت تلعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر والتقارب بين الشعوب، ويكفي أنها نجحت في إصلاح ما أفسدته السياسة في مختلف بقاع العالم، ولكن وعلى ما يبدو أن واقع الرياضة العربية مختلف، والحساسية العربية العربية ستبقى قائمة وحاضرة مهما حاولنا غض البصر عنها، وما حدث في نهائي البطولة العربية التي فاز بلقبها الترجي التونسي دليل قاطع على أن البطولات العربية أدت لإحياء النعرات والحساسيات ولا مجال للنقاش فيها.

كلمة أخيرة

هل البيانات والعقوبات ستمحي تلك الصورة المقززة في مشهد الختام؟

*نقلا عن الرؤية الإماراتية