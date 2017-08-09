دوري عزت مختلف

ينتظر الكثير من المتابعين للدوري السعودي موسمًا مختلفًا غدًا، حين يبدأ ركض الفرق الـ 14 داخل حدود العشب الأخضر، وسط جملة من التوقعات المتناقضة حول المنافسة بين هذه الفرق.

ما يميز دوري هذا الموسم قبل انطلاقته عدة عوامل، يأتي أبرزها تحديدًا أنه الموسم الأول لاتحاد القدم الجديد بقيادة الدكتور عادل عزت، الذي تسلم دفة الاتحاد في أواخر الموسم الماضي وقبل انطلاقة العام الجاري.



لذلك فمن الظلم أن نحكم على هذا الاتحاد الجديد وتعامله مع أحداث الدوري الساخن دائمًا، بناءً على ما أكمله في دوري الموسم الماضي.



الاتحاد الجديد وإن كان قد اختبر في عدة قضايا كبيرة الموسم الماضي، وقبل انطلاقة الموسم الجاري، مثل قضية عوض خميس وتوقيعه للهلال والنصر، والجدل الذي صاحب القضية، إضافة إلى قضية انتقال محمد العويس من الشباب للأهلي، والتي لا تزال فصولها مستمرة، وآخرها إيقاف رئيس نادي الشباب نتيجة البيانات المتلاحقة ضد قرارات هذا الاتحاد، إلا أن موقفه في كلتا القضيتين لا يمكنك من الحكم على طريقة تعامله مع الأحداث، وأي الطرق سينتهج. طريق القانون والصرامة في وجه من كان ناديًا أو مسؤولاً، أو طريق الممايعة ومحاولة إرضاء كل الأطراف.



هذا الاتحاد أيضًا أقر أمرين آخرين يؤكدان أن دوري هذا العام سيكون مختلفًا، حين سمح للفرق بتسجيل ستة محترفين أجانب بدلاً من أربعة، والسماح أيضًا بتسجيل 3 لاعبين أجانب آخرين من مواليد السعودية.

ورغم يقيني بعدم تأثير هذه القرارات في تحديد هوية البطل للدوري السعودي، الذي تنحصر فيه المنافسة على اللقب طوال تاريخه بين الخمسة الكبار الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب والأهلي. باستثناء مرتين ذهب للاتفاق عامي 1983 و 1987 وللفتح عام 2013، إلا أن دوري هذا العام ستزيد فيه حدة المنافسة مع هذه القرارات، التي تخدم فرق الوسط والمؤخرة أكثر، وستكون هذه الأندية لها الكلمة في تحديد هوية البطل والتأثير فيه، لا محاولة الوصول إليه، بمعنى أن الفرق الكبار ستنزف النقاط أمام هذه الفرق، وقد تختفي الأرقام القياسية في عدد مرات الفوز وعدد النقاط الأعلى في تاريخ الدوري السعودي تمامًا.



اتحاد القدم الجديد والمتسبب في كل هذه الاختلافات التي نتمناها إيجابية بإذن الله، موعود من الغد بالمتاعب مع انطلاقة الجولة الأولى بقيادة الحكام السعوديين؛ فلننظر فقط كيف سيتعامل مع صراخ وشتائم مسؤولي الأندية التي ستنطلق من الغد، وهل سيستطيع حماية حكامه.



فقط لنستمتع ونرى الاختلاف في دوري هذا العام!!

*نقلا عن الرياضية السعودية