ريال مدريد يواصل هوايته ويخطف لقب السوبر الأوروبي

توج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 -1 يوم الثلاثاء على ملعب فيليب أرينا في سكوبي عاصمة مقدونيا.



وتقدم البرازيلي كاسيميرو بهدف للريال في الدقيقة 23 ثم أضاف لاعب الوسط الإسباني الدولي إيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 51.



وسجل البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو القادم هذا الصيف من صفوف إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني الهدف الوحيد لمانشستر في الدقيقة 62 معلنا عن هدفه الرسمي الأول مع الفريق.



وحصد الريال اللقب للمرة الرابعة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي بعد أن نال اللقب ثلاث مرات من قبل في أعوام 2002 و2014 و2016 بينما فشل مانشستر في حصد اللقب للمرة الثانية بعد أن فاز به مرة من قبل في 1998.