قبل الموسم

أهم مواسم الكرة السعودية في السنوات الأخيرة على الإطلاق هو هذا الموسم، ليس لاقتراب مرحلة تخصيص الأندية فحسب رغم كل ما يصاحبها من أحداث، وما ينتج عنها من قرارات وأحوال! ولكن لأنها ربما أول مرة نرى الكثير من الأندية مصممة على التنافس حتى المتوسطة منها والصغيرة بل والصاعدة حديثاً.

اللافت جداً للنظر هو العمل الكبير الذي رأيناه من الأندية كلها باستثناء الخمسة الكبار في مجال التسويق والاستثمار الرياضي، والحال الآن وقبل ساعات قليلة من بداية الموسم أن الخمسة الكبار مثال ومعهم ثلاثة أندية آخرين يدخلون الموسم بلا راع رسمي للقميص! وهو أهم الرعاة وأكبرهم المفترض.

بينما الفيحاء الصاعد حديثاً حصل على راع ونادي أحد رغم معسكر النوم وما فيه من سلبيات حصل أيضاً، كذلك القادسية والفيصلي والاتفاق لكل منهم راع رئيس! بينما الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب بلا راع حتى الآن!

قبل بداية هذا الموسم شهدنا تشديداً قد لا يروق للبعض - ولكنه صحيح جداً - على كل نادٍ لاستيفاء شروط تسجيل لاعبيها لدى لجنة الاحتراف، وهذا التأخير الذي فيه الأندية، حتى وقت كتابة المقال كان ناديان فقط مستوفيين الشروط والباقي ما زال! كل هذا التأخير لو يثبت شيء فهو يثبت مدى الفوضى التي تعيشها الأندية.

نجم فترة الاستعداد والصفقات طبعاً هو الفيحاء! تعاقد مع 15 لاعباً محلياً! و6 أجانب! إضافة لخطوات التسويق لنفسه على عدة مستويات والتعاقد الأخير مع راعٍ مناسب لنادي صاعد حديثاً، كل هذا جعل الفيحاء خطراً في هذا الموسم ويجعل الأندية الأخرى تعمل له حساباً، ومباراته مع الهلال في افتتاح بطولة دوري جميل رغم ما فيها من اختبار مبكر جداً للفيحاء، إلا أنها تحدي "غامض" للهلال والهلاليين.

كلمات

أخيراً إذا مررنا على الأندية بكلمات قليلة ووفق ما رأيته منها من متابعتي لها خلال الفترة الماضية يمكن أن أبعث كلمات صغيرة وأقول:

- الهلال: فكر - مال - تنظيم.. لا خوف عليه في الموسم الجديد.

- النصر: فيصل دفع سبعين مليون في شهرين ويلومونه.. الأمير فيصل بن تركي يُعَدُّ جيش لوحده.

- الاتحاد: تراكم لعك إداري وديون ورئيس ورطان.. الله يعين.

- الأهلي: داعم عن عشرة.

- التعاون: رائع.. بطعم السكري.

- الرائد: مجتهدين.. ولكن.

- الفتح: غامض.

- الفيحاء: مال مع فكر جديد.

- أحد: نوم العافية.

- الشباب: يالله السلامه..موسم جديد بلا طموح في البطولة.

- الإتفاق: حماس أتمنى أن يستمر.

- الباطن: يعمل.. على قده.

- الفيصلي: لا تعليق إلا "الفيحاء جاكم يا ويلكم".

- القادسية: فكر راقي.. بس فيه شيء ناقص.

*نقلا عن الجزيرة السعودية