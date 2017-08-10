مدرسة المبادئ والمهارات

انطلاق الدورة الصيفية السابعة لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي حالياً خطوة إيجابية قبل بداية موسم مسابقات الفئات العمرية الرسمية في الدولة، فالفئات المشاركة في هذه الدورة من 12 ـ 18 سنة تعد ركيزة مهمة من ركائز اللعبة الشعبية في الإمارات، وتشكل المخزون الاستراتيجي للمواهب، خصوصاً أن الدورة لم تقتصر على فرق أندية دبي بل تشمل أندية أخرى، وهذا مؤشر على وجود فوائد مرتقبة لهذا النشاط تنعكس على الفرق والمنتخبات الوطنية.

من الفوائد التي يمكن الخروج بها، تشخيص المواهب المميزة التي بإمكانها أن تخدم الكرة الإماراتية بعد أن تسجل حضورها بقوة، سواء في حراسة المرمى أو في خطوط الدفاع والوسط والهجوم.

في المراحل العمرية مثل فئة 12 يحتاج المنظمون إلى التركيز على المتعة وجعل الصغار يستمتعون بأدائهم من أجل أن يتعلقوا بقوة بهذه اللعبة الشعبية، فالتعقيدات الكثيرة ربما تجعلهم يكرهون كرة القدم ويتركونها مبكراً.

غرس ثقافة كرة القدم في نفوس لاعبي الفئات الأخرى مهم جداً، حتى يكون بناؤهم سليماً، فما يتعلمونه الآن ينتقل معهم إلى مراحل متقدمة، خصوصاً ثقافة تقبل الخسارة بروح رياضية ومسألة احترام الفريق المنافس.

مثل هذه الدورات مدارس مفتوحة لتعليم المبادئ والمهارات معاً. نأمل لنجوم المستقبل الاستفادة والاستمتاع في هذه الدورة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية