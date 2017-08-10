معسكرات سياحية

عندما تصل الأمور إلى أن تتواجه أنديتنا بعضها البعض في معسكراتها الأوروبية، فمعنى ذلك أن هناك سوء إعداد وفشلاً واضحاً في برنامج المعسكر، أو أن الجهة المسؤولة والمتعهدة بالمعسكر وعدت وأخلفت، وليست هذه الواقعة الأولى من نوعها التي تتعرض لها أنديتنا في معسكراتها الخارجية الأوروبية، بل هي متكررة في كل عام لدرجة أن عدداً كبيراً من معسكرات أنديتنا تحول لمعسكرات سياحية، بسبب عدم التزام الجهة المتعهدة بوعودها بخصوص تنظيم مباريات ودية مع عدد من الأندية الأوروبية، قبل أن تذهب الوعود أدراج الرياح، وفي النهاية لا تجد أنديتنا سوى أندية الحواري التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

أمام تلك الوضعية لا تجد إدارات الأندية مفراً للخروج من ذلك المأزق إلا من خلال تنظيم مباريات ودية مع أنديتنا المحلية التي توجد في البلد نفسه أو المنطقة، في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن دور الرقابة المطلوبة على إدارات تلك الأندية، التي تتعمد تكرار الخطأ في كل عام بالتعاقد مع المتعهد ذاته، وهل من المنطق أن يجرى التعاقد مع جهة أخلت بوعودها وتكرر الأمر مرات عدة، المنطق يقول لا، إلا إذا كان الموضوع خاضعاً لمصالح شخصية.

كلمة أخيرة

المعسكرات الخارجية منها سياحة ومنها مكاسب ومصالح، أما فائدتها فمحدودة جداً.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية