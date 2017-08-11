في ضيافة النشامى

موافقة الاتحاد العراقي لكرة القدم على نقل مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه العراقي في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 من إيران إلى المملكة الأردنية الهاشمية يعكس حجم وقوة الروابط التي تربط بين الاتحادات العربية، التي تمثل منطلقاً لمزيد من التعاون بين الاتحادات الرياضية العربية، فالرياضة كانت ولا تزال المنصة التي يجتمع ويلتقي تحت مظلتها شباب الوطن العربي، مهما تلاعبتك الخلافات في وجهات النظر ومهما أبتعدت المسافات، تبقى الرياضة هي الوسيلة المثالية للتقريب بين وجهات النظر وتوحيد الصف العربي.

موافقة الاتحاد العراقي لكرة القدم على الطلب الإماراتي بنقل المباراة يستحق الشكر والتقدير، وهو ليس بالأمر الغريب أو المستغرب من جانب الأخوة في العراق، وموافقة الأشقاء في الأردن على استضافة المواجهة الأخيرة في التصفيات يستحق الشكر أيضاً، ومع أن المباراة تعتبر تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخبين على اعتبار أن كليهما فقد فرصة المنافسة على البطاقات المؤهلة للمونديال الروسي، إلا أن مسألة التوافق بين الاتحادات العربية هو المكسب الحقيقي الذي خرجت به الاتحادات الثلاثة، وهو انعكاس لعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الاتحادات العربية، والتي يجب أن نحرص جميعاً على توطيدها وتأكيدها، لأنها تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقة الأخوية.

كلمة أخيرة

اللقاءات العربية ـ العربية على الأرض العربية لها نكهتها الخاصة، فما بالك وهي تجري في بلاد النشامى!

*نقلا عن الرؤية الإمارتية