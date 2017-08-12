حسام حسن فى الزمالك

أعلم أن جماهير الزمالك تتمنى بأن يعود حسام حسن إلى البيت الأبيض من جديد بقيادة فريق الكرة بالنادى وهو شيء بالطبع لا تتمناه جماهير المصرى البورسعيدى بعد ما أصبح حسام حسن هو النجم الأول وايقونة الشارع البورسعيدى ليس لانه وصل بالفريق إلى نهائى بطولة كأس مصر ولكن لأسباب عديدة جعل المصرى هو واحد من أفضل الأندية المصرية على المستوى المحلى بسبب المجهودات الرائعة التى يبذلها مع اللاعبين وجهازة الفنى المعاون من أجل اسعاد جماهير بورسعيد العريقة التى تعتبر الكرة عندها مثل الماء والهواء.

حسام حسن أكد وأغلق هذا الملف بقوله إنه لن يترك المصرى سوى للذهاب لتدريب المنتخب الوطنى ففى تلك الحالة الوحيدة سوف ترضى الجماهير بذلك لأن أسم الوطن يعلو فوق كل شيء، واعتقد أيضا بأن الفترة التى قضاها حسام فى الزمالك كمدرب كانت ناجحة وكان الطبيعى ان يخطف الأضواء كلها وهو ما جعل البعض يشعر بالغيرة منه فجاء استبعاده من دون مبرر وتلك هى مشكلة الادارة التى تبحث دائما عن الأضواء، فالمهمة فى الزمالك أصبحت مهمة للغاية فى ظل البحث عن مدير فنى أجنبى جديد بعد ما رفضت ادارة الفيصل الاردنى العرض المقدم عن الأبيض لتولى مدربه (الجبلى الأسود) تدريب الزمالك بسبب الاستحقاقات المقبلة للفريق الأردنى وسعا المدرب الى ان تكون محطته المقبلة فى الخليج.

الزمالك لم يجد سوى اصدار قرارات برحيل 12 لاعبا من صفوف الفريق وكان من بينهم النجم الكبير شيكابالا حيث دارت اتصالات من حسام حسن لاحتراف اللاعب فى المصرى وهى تجربة من المؤكد بن تكون ناجحة للغاية فى ظل إن اللاعب مازال أمامه الكثير للابداع فى صفوف المصرى وقد يكون المصرى له دور كبير فى حسم درع الدورى لصالحه فى الموسم الجديد.

*نقلاً عن الأهرام المصرية