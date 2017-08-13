إدارة الزمالك

انتهى الموسم بالنسبة لفريق الزمالك لكرة القدم ، ولم يعد هناك مجال لأحد أن يفسر النقد بأنه تأثير سلبى على الفريق ، وقد لا أضيف جديدا إذا قلت إنه كان ضحية عوامل غير فنية هذا الموسم أضحت به خارج كل سباق خاضه ، فخرج خالى الوفاض ، فالأمر صار حقيقة وليس مجرد تحليل يحتاج إلى إثبات، وفيديوهات رئيس النادى تملأ عالم التواصل الاجتماعى وقد اختلط فيها الحرص على الفريق بالتدخل فى شئونه .

الحقيقة الثانية أن الزمالك أصبح يتنازعه قوتان رئيسيتان ، الأولى أعضاء الجمعية العمومية ويقدرون بعشرات الآلاف ويهمهم - وهذا حقهم - استمرار النقلة الإنشائية والخدمية التى أحدثها رئيس النادى نفسه ، والقوى الثانية هى جماهير هذا النادى العريق التى تقدر بعشرات الملايين ولا يهمها - وهذا طبيعى - ما يحدث من إنشاءات داخل أسوار ناديهم ، وتتهم رئيس النادى بأنه وراء نكبة فريقها هذا الموسم ، ولكن الكلمة تبقى لأعضاء الجمعية العمومية التى يصفها البعض بعدم اهتمامها بأحوال فريق كرة القدم أو بفرق النادى الرياضية بصفة عامة.

النقطة الثالثة - وهى لم تصبح حقيقة حتى الآن - أن إدارة النادى يهمها الأعضاء لا الجماهير التى ليس لها رأى فى استمرار إدارة أو تغييرها ، لكنه لم يثبت أن تلك الإدارة تتعمد الإضرار بالجانب الرياضى بالنادى ، ومن الوارد أن يكون الأمر سوء تقدير ، وعلى ذلك فالفرصة مازالت أمامها لتؤكد حسن نيتها بالمبادرة بتطبيق الاحتراف علما وعلنا بإنشاء شركة رياضية تتولى إدارة الجانب الرياضى ، بينما تتفرغ الإدارة المنتخبة للمحافظة على قيم مجتمع النادى الكبير من أصحاب الأزياء الصارخة وماضغى اللبان .

*نقلاً عن الأهرام المصرية