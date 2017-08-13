@ في تلك الليلة عاد لنا فهد المولد بإصداره القديم الذي نحاول جاهدين أن ننساه..! باجندوح حاول إقناعنا بأنه بيكهام وهو يمرر الطويل ولكن إلى الخصم..! عدنان فلاتة أعلن ليلتها تقاعده تمامًا..!

@ أتفق مع ياسين حمزة بأن الدفاع لم يكن هو السيء فقط.. إلا أني في الوقت ذاته سأخبره بأنه كان الأسوأ..!

@ الارتداد على الاتحاد أصبح بمثابة سيل يواجه سطحًا أملسًا.. كل ما يتطلبه الأمر من الخصم أن يدحرج الكرة نحو مرمى الإتِّي ثم يحتفل بهدف..!

@ سُقراط خط الوسط فقد فلسفته بفلسفته الزائدة..! في الوقت الذي كان من المفترض أن (يشيل) الفريق تحوّل هو لوزن زائد..!

@ الكوتش لم يُخرج العرياني خارج الصندوق بل أخرجه من المباراة بذلك تمامًا..!

@ الفريق بأكمله كان خارج السيطرة..

@ سييرا وصف الحال بـ ((الفوضى))..!

@ لعب أي كلام.. تمريرات كيفما اتفق.. حتى الانبراشات كانت على طريقة (آخر ما عندي)..!

@ اللياقة زيرو.. التركيز معدوم.. الكرة يفقدها اللاعبون بعد نقلة أو اثنتين وفِي أحسن الأحوال ثلاثة..!

@ أهداف الخصم جاءت على طريقة (الرَّكن).. بالرأس.. بالقدم.. أهداف على مستوى وفِي الجهة الأخرى مستوى مافي..!!

@ أعلم أنها مباراة افتتاحية.. إلا أنها رسمت مؤشر.. مؤشر أحمر داكن إن لم يتدارك الكل تصحيحه فإنه ذاهب لكوارث آتية..!

نهاية:

مهزلة !!!

*نقلاً عن النادي السعودية