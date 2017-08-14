الجولة الأولى.. هل كشفت معسكرات الأندية؟!!

الى حد (ما) نتائج الجولة الافتتاحية لدوري جميل قد تكون طبيعية لأن البدايات عادة ما تكون صعبة والمفاجآت بها واردة وبشكل كبير ولأسباب عديدة.

هذا الأمر ليس فقط في دورينا ولكنه موجود في كل دوريات العالم، وسبق ان قلت إن المدربين يعانون كثيرا بالجولة الأولى لأنهم يعرفون ان طبيعة المباريات الرسمية تختلف عن الودية.

قبل ايام ومع انطلاق الدوري الانجليزي، خسر حامل اللقب (تشيلسي) في اول مباراة على ارضه وامام جماهيره 2-3 من بيرنلي صاحب المركز (16) بالموسم الماضي.

وتعثر ليفربول صاحب المركز الرابع بالموسم الماضي بالتعادل (3-3) امام واتفورد صاحب المركز (17) وهذه امور تحصل في البدايات كثيرا، وسوف تتكرر في انطلاق بقية الدوريات الأوروبية الاخرى.

مَنْ يحكم على نجاح اي معسكر او فشله من خلال اول مباراة او مباراتين يعتبر شيئا غير مقبول لأن فترة الاعداد بالمعسكر للموسم ككل وليس لعدد من المباريات ولو تعاملنا بهذه النظرية لقلنا ان معسكر تشيلسي فاشل.

سبق ان شبهت فترة الاعداد قبل الموسم (بأساس المنزل) فعندما يكون اساس منزلك جيدا سوف لا تعاني مع مرور الأيام، ولهذا من الصعب ان تحكم على منزلك منذ البداية، فأنت بحاجة للوقت لمعرفة قوة أساسه.

أيضا مَنْ يطلق الأحكام مبكرا على المدربين سواء بالنجاح او الفشل فهو شيء مستغرب لأن المدربين هم بحاجة للوقت لتظهر بصمات عملهم وتعثرهم في البداية ليس دليل فشلهم، وفوزهم في البداية ليس دليل نجاحهم.

الدوري طويل وتقلباته كثيرة، ولهذا من المهم أن تكون لديك نوعية من اللاعبين تملك النفس الطويل وتعرف كيف تصل نحو الهدف مهما ساءت النتائج وايضا بحاجة لدكة بدلاء جيدة ومدرب قادر ان يسير بالفريق للنهاية بشكل مثالي.

اتوقع ان تكون بداية الانطلاقة القوية للدوري في (الجولة السادسة) وقتها سوف تنكشف بشكل جيد للمدربين امور كثيرة، وستكون المباريات قوية وصعبة على الجميع.

أخيرا...

الجولة القادمة سوف تحرص جميع الأندية الا تخسر حتى لا تتأثر معنويا بفترة التوقف، ولهذا من المتوقع ان تكون هذه الجولة مختلفة عن الأولى والمفاجآت بها قد تستمر!!

*نقلاً عن اليوم السعودية