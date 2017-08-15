غرّد للعين

يمثل العين الكرة الإماراتية في المحفل الآسيوي، حيث شق طريقه بنجاح إلى ربع نهائي بطولة أندية أبطال آسيا، بعد أن أثبت جدارته وحقق نتائج إيجابية مدعوماً بعمل إداري خلاّق ومساندة جماهيرية رائعة.

عاد العين من النمسا، بعد أن أكمل معسكره الصيفي، وبعد أن خاض تجارب ودية مختلفة ساعدت على تعزيز قدراته استعداداً للقاء الهلال السعودي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

بقيت جماهير العين تتصدر مشهد المدرجات في المسابقات المحلية بحضورها المتواصل، وسجلت حضوراً أجمل وأقوى في منافسات الفريق الآسيوية، كما أنها إحدى الدعائم القوية للمنتخبات الوطنية وللفرق المحلية التي تمثل الكرة الإماراتية، لذا، فإنها لا تحتاج إلى دعوة لحضور لقاء الزعيمين المقبل على استاد هزاع بن زايد ضمن ربع النهائي الآسيوي.

المطلوب الآن استخدام أمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، لتوفير الدعم المعنوي اللازم للزعيم، فالعين بمنزلة منتخب وطني يحمل راية الكرة الإماراتية، ويحتاج إلى مؤازرة جميع الجماهير، فاللون الآن واحد والهدف واحد.

غرد للعين، لأنه يستحق الدعم بعد أن أبهج عشاق اللعبة الشعبية في الدولة بنتائجه المشرفة ومن خلال نجومه الذين أسهموا في صناعة فجر الكرة الإماراتية.

آن الأوان لشحذ همم اللاعبين من خلال استخدام مدروس وإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، فكل تغريدة رائعة لها مفعول السحر.

العين يقاتل من أجل حلمنا الآسيوي.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية