باوزا وكيروش

قائمة الأبيض التي اعتمدها وأعلن عنها الأرجنتيني باوزا مدرب منتخبنا الوطني استعداداً لمباراتي السعودية والعراق في تصفيات المونديال، أعادتنا بالذاكرة إلى أيام المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي دخل في عهده أكثر من 100 لاعب لقائمة المنتخب، وحول معها المنتخب لحقل تجارب دون أن يقتنع أو يستقر على قائمة ثابتة، وظل المنتخب يعاني من حالة اللااستقرار والتي أدخلت الأبيض في أزمة حقيقية، ودفعت كرة الإمارات ثمناً غالياً، ورحل كيروش غير مأسوف عليه، ولكن التركة التي خلفها وراءه كانت ثقيلة، ولم يتمكن المدربون الذين أتوا بعده من إصلاح الخلل الذي عانت منه كرة الإمارات طويلاً.

الجماهير الإماراتية لا يمكن أن تنسى الخراب الذي أحدثه كيروش مع المنتخب قبل 20 عاماً، نتيجة لعدم ثبات التشكيلة والتغييرات المستمرة على قائمة الأبيض، التي ظل المنتخب يدفع ثمنها حتى بعد رحيله، حيث استمرت المعاناة مع الإنجليزي هودسون والسلوفيني كاتانيتش الذي عاث في المنتخب خراباً، إلى أن جاء المدرب الوطني مهدي علي الذي عرفت معه كرة الإمارات معنى الاستقرار أخيراً، ولأن التغيير سنة الحياة رحل مهدي وجاء الأرجنتيني باوزا لبداية عهد جديد، ولكن القائمة التي أعلن عنها باوزا أخيراً كشفت المستور وأعادت فتح ذكريات المنتخب مع كيروش.

كلمة أخيرة

إذا أردت أن تكون مقنعا ًفيجب أن تكون واقعياً وشجاعاً في قراراتك.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية