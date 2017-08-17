فكرة تستحق الدعم

يعد الجانب الصحي للاعبي كرة القدم أمراً حيوياً، لأن المواهب مهما كثرت تبقى قليلة، وخسارة لاعب موهوب بسبب الإصابة تؤثر سلباً في قوة الفريق وتفقده عنصراً من عناصر تفوقه.

تعويض الموهبة ليس سهلاً، حتى وأن كانت مقاعد البدلاء قادرة على توفير لاعبين جيدين وقت الحاجة، لذا فإن غياب لاعب موهوب لأي سبب كان، يرفع معدل القلق لدى الجهاز الفني والجماهير.

«الفريق بمن حضر»، شعار مهم له أبعاد نفسية على الفريق ذاته والفرق المنافسة، لكن الحقيقة أن المواهب النادرة يصعب تعويضها.

اللجنة الطبية في اتحاد الإمارات لكرة القدم تعكف على دراسة إصابة الرباط الصليبي محلياً، وتعمل على توفير بيانات علمية دقيقة بالتعاون مع أطباء فرق الأندية الإماراتية، وإذا تحولت هذه الفكرة من التنظير إلى التطبيق، ستكون خطوه مهمة لرفع معدل الوعي الصحي، وستسهم بتقليل الإصابات التي تبعد الموهوبين عن الملاعب مؤقتاً أو تجبرهم على الاعتزال المبكر.

على اللجنة الطبية أن تمضي في مشروعها وأن تضع برنامجاً واضحاً وتوقيتات معلومة، مثلاً متى تبدأ الدراسة ومتى تُنجز!

تستحق هذه الفكرة دعم الاتحاد والأندية، لأن المعلومات الخاصة بإصابات الرباط الصليبي المحلية مازالت ضعيفة ومهملة، ودراستها يمكن أن تساعد في حماية اللاعبين وتجنبهم قدر الإمكان الوقوع في الخطر.

*نقلا عن الرؤية الإمارتية