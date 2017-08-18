برشلونة صفر في السوبر

بداية أهنيء الملوك الرياليين بكأس السوبر الإسباني والأداء المبهر الجذاب والفوزين الصارخين 3/1 و 2/0 بقيادة زين الدين زيدان الذي كسّر الأرقام واعتلى المجد سريعا كمدرب بارع.

لكن برشلونة ظهر في كأس السوبر ذهابا وإيابا بأداء باهت، واختفى أفضل نجومه حاليا ميسي وسواريز، فصار الحديث عن فقد نيمار أكثر من مشاكل البرسا الفنية، وضعف الإعداد على جميع المستويات، بالرغم من التعاقد مبكرا منذ نهاية الموسم الماضي مع المدرب إرنستو فالفيردي قادما من أتليتيكو بلباو بإنجاز سوبري عام 2015 وسبق ولعب لبرشلونة، أي أنه يعرف كل شيء عن كثب، ولكنه لم يتعاقد مع لاعبين جدد يعززون من قيمة الفريق ويعوضون بعض كبار السن ومن يخلف النجم نيمار.

النادي الأجمل عالميا يعاني إداريا وفنيا في بداية الموسم، رغم توفر السيولة لجلب أهم اللاعبين، ولا سيما أن منافسه اللدود ريال مدريد يتطور ويتحسن ويتقوى مباراة عن أخرى وحصد مع زين الدين زيدان كل الألقاب على مدى موسمين، وقدم دروسا جديدة في الاهتمام باللاعبين الصاعدين وتقديمهم على أرض الميدان باحترافية فصاروا ضمن ركائزه الأساسية الضاربة، وبالتالي يفترض أن تبلغ الغيرة الحميدة مداها لدى إدارة برشلونة، وقبل ذلك يجب أن يستمر البرسا بقيمته الذهبية الساطعة، ولكن هاتين المباراتين ومستوى ميسي وسواريز مؤشرات سلبية خطيرة قبل انطلاقة الدوري “الليجا”، فهل تتدارك الإدارة هذا الخلل الكبير؟

*نقلا عن الرؤية الإماراتية