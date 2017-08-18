تعديل لعيون مارادونا

عندما تعاقدت إدارة نادي الفجيرة مع الأسطورة الأرجنتينية مارادونا لتدريب فريق كرة القدم، الذي يشارك في دوري أندية الدرجة الأولى، تدرك أن هذا المدرب ليس له تاريخ مشرف في التدريب، لكن تاريخه في الملاعب مثل شعلة أزلية لا ينطفئ وهجها.

أينما يذهب مارادونا تلتف حوله الجماهير من مختلف الأجيال، بما فيها الأجيال الجديدة التي لم تواكب عطاءه في فرق الأندية أو المنتخبات الأرجنتينية.

تعاقد الفجيرة مع الأسطورة خطوة جيدة للإمارة والنادي، لكن ما لم تدركه الإدارة، أن التعاقد مع شخصية مثل مارادونا يحتاج إلى تعديل كبير في الهيكلة الإدارية للمؤسسة الرياضية، خصوصاً في إدارتي الإعلام والتسويق .

التفت جماهير هولندية حول مارادونا في معسكر فريق الفجيرة في هولندا، وهذا حدث رائع، لو حدث لأندية أوروبية عريقة، لكتبت عنه العديد من القصص ولتصدر الأخبار العامة والرياضية، لكن المؤسف إن إدارة الفجيرة لم تلفت إلى هذا الجانب الحيوي.

مارادونا علامة تجارية وتسويقية وإعلامية يمكن أن تحقق العديد من الفوائد للنادي والإمارة، فأنظار العالم الرياضي كلها متوجهة صوب الفجيرة بسبب مارادونا، وإذا يبقى التعامل مع هذه العلامة الفريدة بطريقة عادية، فكأن النادي يرمي ثروته في البحر.

على إدارة نادي الفجيرة أن تعدل هيكلتها الإدارية لتحقيق منافع عدة من وجود الأسطورة مارادونا.

*نقلا عن الرؤية الإمارتية