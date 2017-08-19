في الظهور الإعلامي الأول لمدرب منتخبنا الوطني بعد ثلاثة أشهر من توليه المهمة، اشتكى المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا من قلة التجمعات مع اللاعبين، واصفاً ذلك بالعائق الأكبر الذي يواجهه بوصفه مدرباً لمنتخب الإمارات، مطالباً بضرورة إفساح المجال للمزيد من الوقت لإتاحة الفرصة لتطوير أداء اللاعبين، وتتضح من خلال تصريحات باوزا مطالبته باستمرار تجمعات المنتخب وعلى الأخص في أيام (فيفا)، في مؤشر واضح على ضرورة بقاء المنتخب في جاهزية دائمة حتى في حال عدم وجود استحقاقات رسمية، معتبراً أن 11 يوماً فترة جيدة لإعداد اللاعبين قبل أي مباراة رسمية.

إن مسألة تطوير أداء اللاعبين هي مسؤولية مدربي الأندية، وهم المعنيون بالجوانب الفنية للاعبين، أما مدرب المنتخب فهو مسؤول عن توظيف اللاعبين واستثمار مهاراتهم، وعلى هذا الأساس كانت مطالب باوزا واضحة بخصوص استمرار تجمعات المنتخب بشكل دوري، ولكن تبقى معضلة المسابقات المحلية والمشاركات الخارجية هي العائق الأكبر أمام مطالب باوزا، وطالما أننا جميعاً متفقون على أن الأولوية للمنتخبات الوطنية، فالمطلوب تنفيذ ذلك على أرض الواقع عملياً وليس عبر الشعارات، وهذا دور اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين.

كلمة أخيرة

إعداد منتخب قوي قادر على أن ينافس على جميع البطولات يحتاج إلى عمل كبير وتنسيق دائم مع مدربي الأندية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية