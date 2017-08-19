هل يفعلها كوبر؟

انتهى الموسم الكروى المحلى بتتويج الأهلى بلقب بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزا صعبا على المصرى المكافح بهدفين مقابل هدف، وقد تمنيت أن يحرز الفريق البورسعيدى اللقب ويكمل مسيرته بعدما أطاح بالزمالك من الدور قبل النهائي، فقد قدم أبناء المدينة الباسلة مباراة جيدة للغاية تحت قيادة مدربهم حسام حسن ولكن عامل اللياقة البدنية كان لمصلحة أبناء حسام البدرى ليكمل الثنائية، وقد أعجبتنى تلك الروح الطيبة من جانب الفريقين داخل وخارج الملعب واستحق المصرى كل الحب والتقدير.

وبعد أن اغلقنا صفحة البطولة يستعد المنتخب الوطنى الأول لموقعة أوغندا المقبلة فى الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 حيث يتصدر الفراعنة قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين فقط عن أوغندا حيث تمثل المباراة نقطة هامة فى تاريخ الفراعنة بالتصفيات لان الفوز هناك قد يضع قدم المنتخب فى الطريق للذهاب إلى روسيا خاصة وأن الجولة الرابعة ستكون على ملعبنا واتمنى من كوبر التخلى نوعا ما عن فكره الدفاعى فى ظل ان التشكيلة التى اختارها لن تخرج عن اللاعبين الذين انضموا من قبل للمنتخب سواء المحليين أو المحترفين بالخارج، فالفوز بالمباراة المقبلة هام للغاية وهو الشيء نفسه الذى يسعى اليه المنتخب الاوغندى لانه سيعطيه صدارة المجموعة لأول مرة بفارق نقطة واحدة عن منتخبنا.

حلم التأهل للمونديال مازال يراود الشارع المصرى منذ ان تأهلنا لمونديال ايطاليا عام 1990 حيث تنتظر الجماهير تلك الهدية من الارجنتينى كوبر وحهازه المعاون واللاعبين ليكتبوا تاريخا جديدا للكرة المصرية فهل يفعلها كوبر أتمنى ذلك إن شاء الله.

*نقلاً عن الأهرام المصرية