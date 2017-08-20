* ما يحدث الآن من تغييرات أدعو المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك للتريث في إبعاد الكابتن محمود عبدالرازق شيكابالا فهو من أبناء وناشئي النادي وهو الوحيد من بين جميع اللاعبين الراحلين والجدد الذي يمتلك الخبرة واللمسات واللمحات الفنية في موقعه بالملعب.

فمن تم الاستغناء عنهم أنت حر فيهم لأن فيهم من لا يستحق ارتداء الفانلة البيضاء ولكن ليس لهذه الدرجة الإطاحة بكل اللاعبين بمن فيهم الساحر شيكابالا فهو الوحيد الذي لديه الانتماء وحب الزمالك هذا ليس دفاعًا عن شيكا ولكن صعب تعويضه بلاعب من ماركات الزمن الحالي.. وهذا ما جعلني أقول إلا شيكابالا النجم الأوحد.

يا مرتضي لابد من التعامل معه بهدوء نفسي وعقلية كروية نظرًا لما يتمتع به شيكا من موهبة وصلت لحد الإبداع ويستحيل الاستغناء عنه في لحظة جني ثمار الموهبة.

يا سيادة المستشار اسمع كلامي مرة ولن تندم فشيكا يتمناه أي فريق والزمالك بيته وهو آخر عناصر الزمن الجميل أرجوك ألا تفرط فيه إنه الساحر الذي لو ضحيت به لن تجد محركًا للفريق.

* الحرب الدائرة بين النادي الأهلي واللجنة الأوليمبية ستنتهي بانتصار الأهلي بجوار الدوري والكأس وإلا قولولي متي تدخلت اللجنة الأوليمبية الدولية أو حتي الإسبانية في نادي برشلونة أو ريال مدريد.. إحنا عندنا بدع والعملية عِند في عِند بس الأهلي صح ومحمود طاهر صح ارحمونا بقي من التدخلات في الأندية وخلينا في الاتحادات اللي رافضة الاسترشادية.. والنبي يعني إيه الاسترشادية هي مرور ولا إيه.. كفاية بقي يا أوليمبية طب اتفضل اصرف علي الأندية يا مجلس الأوليمبية واصرف إعانات للأندية وقوم بدور الدولة.. ارحمونا بقي ولا هية مسألة عافية وعِند.. لابد من الجلوس للوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف بدون فزلكة وتدخلات فارغة والعِند مش ح يجيب نتيجة غير الفشل.

* كلما اقترب موعد لقاءي منتخب أوغندا في تصفيات المونديال أضع يدي علي قلبي بعد تراجع مستوي لاعبي الزمالك الدوليين والمحترفين والأهلي يا تري هل هذا يريح كوبر والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أقول له خلي بالك الوقت بيجري ولابد من الاهتمام بالمنتخب الآن قبل أي وقت مضي من أجل مونديال روسيا .2018

*نقلاً عن المساء المصرية