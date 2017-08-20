رقصة الداب والقزع

في أول جولة لدوري جميل السعودي للمحترفين، بادرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بفتح تحقيق حول رقصة الداب التي مارسها التشيكي روني فرنانديز لاعب الفيحاء بعد تسجيله هدفاً في مرمى الهلال، حسب خبر صحيفة «الرياضية» الموثق بتصريح الأمين العام عبد الإله الشريف، ولم يمض أسبوع إلا وأعلنت إدارة نادي الفيحاء أن اللاعب اعتذر مبرراً أنه لم يكن يعلم بمدلولها في الترويج لمادة الحشيش، ونبهت إدارة الفيحاء لاعبيها إلى أهمية التقيد بالتعليمات والأنظمة وتجنب المنزلقات التي تضر الشباب.

والأكيد أن الرياضة مجال خصب للترويح والمتعة وتحقيق المكتسبات للمجتمع، بشرط التصدي للمخالفين وكل من يريد بها جانباً سلبياً، وهذا ما استشعرته إدارة مكافحة المخدرات، بينما الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة الأكثر مسؤولية ما زالا صامتين عن مخالفة «القزع» التي استشرت بشكل مقزز وبأشكال أقرب للأزياء بدلاً من الاهتمام بالمستوى الفني وحسن السلوك، واحترام الشهرة التي ربما تكون وبالاً بالتقليد الأعمى.

وهنا أتحدث عن قانون ونظام في لوائح الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم منذ الأزل، وفي كل موسم نقرأ التحذيرات والبيانات مع خمول في التطبيق، والأغرب أنه هذا الموسم ورغم مضي جولتين، ليس هناك أي حراك ولو ببيان رغم تفشي القزع بأشكال لم تحدث من قبل.

أما إدارات الأندية فإن أغلبها غير قادرة على إثبات شخصيتها، وهذا جانب من الفوضى والمزاجية وضعف الفكر وتحدي الأنظمة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية