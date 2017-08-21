مثلما كان زين الدين زيدان أحد أهم الأساطير في تاريخ كرة القدم عندما كان لاعباً في الريال، ها هو يمضي واثق الخطوة نحو الفوز بلقب أسطورة التدريب أيضاً، بعد أن تولى مهمة قيادة الريال خلفاً لرافا بينتيز.

وما أنجزه «زيزو» خلال فترة وجيزة «7 ألقاب» يضعه ضمن قائمة المدربين الأكثر نجاحاً في تاريخ الريال الحافل بالألقاب والإنجازات، حيث كسب دوري أبطال أوروبا مرتين، وبطولة الدوري وبطولة السوبر الأوروبي، قبل أيام من الفوز ببطولة السوبر الإسباني على حساب غريمه التقليدي فريق برشلونة، وفي آخر العام سيكون الريال على موعد مع لقب مونديال الأندية بأبوظبي، ليضم تلك البطولة إلى رباعية البطولات الأخرى التي اعتلى عرشها هذا الموسم، حيث لم يخسر سوى بطولة الكأس!

وأظهر «زيزو» كفاءة عالية في مباراتي السوبر الإسباني، عندما تغلب على البارسا على أرضه وبين جماهيره بثلاثية، قبل أن يكمل الخماسية في سنتياجو برنابيو بمدريد.

وأهم ما قدمه «زيزو» في المواجهتين أنه أثبت أن الريال على أعتاب مرحلة جديدة من النجاحات، بفضل الوجوه غير التقليدية التي قدمها وأثبتت أن الريال بمن حضر، ويكفي أنه كسب لقاء الإياب بتشكيلة تخلو من «الدون» كريستيانو رونالدو ضحية حكم الذهاب، وجاريث بيل وإسكو، ومع ذلك نجح الريال في تعميق جراح البارسا الذي لم يسجل في المباراتين سوى هدف وحيد من ركلة جزاء.

أما البارسا فيمر بمرحلة انعدام وزن، حيث خسر الكلاسيكو على صعيد الأداء والنتيجة، وربما كانت من المرات النادرة في السنوات الأخيرة التي يتفوق فيها الريال فيما يتعلق بالاستحواذ الذي كان إحدى أهم سمات الفريق الكتالوني، ولا بد من الإسراع في تعويض رحيل نيمار الذي كان أحد أضلاع المثلث الذهبي للبارسا وإلا دفع الفريق ثمن غياب المتعة والفاعلية غالياً.

■ ■ ■

في الشأن المصري أثبت الأهلي مجدداً أنه أقدر فريق عربي في قلب النتيجة في اللحظات الحاسمة، وما أنجزه أمام المصري في نهائي الكأس عندما أدرك التعادل قبل النهاية بأربع دقائق، وحسم النتيجة في الدقيقة 120 يضعنا أمام حالة أهلاوية خالصة، كان من نتيجتها أن الفارس الأحمر جمع المجد من طرفيه لأول مرة منذ 10 سنوات.

وبالدوري والكأس.. الأهلي «معدّي الناس» !

*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية