اللوائح وأصحاب المصالح

انتهينا أخيرا وبعد انتظار سنوات عديدة من قانون الرياضة شهدت خلالها شدا وجذبا ما بين مؤيد ومعارض حتى خرج القانون الى النور وأصبح لدينا قانون يواكب لغة العصر و الميثاق الاوليمبى رغم وجود تحفظ على بعض البنود ،إلا انه فى مجملة بداية جيدة لمرحلة جديدة للرياضة المصرية اعطى قدرا كبيرا من المرونة خاصة فى مجال الاستثمار الرياضى وإعطاء الجمعيات العمومية بالأندية والاتحادات دورا أكبر فى وضع اللوائح الخاصة بها.

وبدلا من ان ننظر الى المستقبل بروح جديدة اساسها التفاؤل و العمل دخلنا فى مرحلة جديدة من الجدل و الشد و الجذب ولكن هذه المرة حول اللائحة الاسترشادية ومحاولات البعض على انها طوق على رقبة مجالس الإدارات وقيام رؤساء الاندية وكل من له مصلحة تتعارض معها على انها بمثابة لائحة لفرض وصاية الدولة من جديد خاصة فى اجراءات صحة انعقاد الجمعيات العمومية واشتراطات صحتها بحضور عدد معين من الاعضاء يرى البعض صعوبة فى حضوره.

والحل واضح وصريح لإنهاء هذا الجدل و قيام الجمعيات العمومية بوضع لوائحها التى ستستند اليها فى السنوات المقبلة فإذا لم تعجبك اللائحة الاسترشادية فعليك بالحضور بكثافة لوضع اللائحة الخاصة بك فإذا لم تحضر فهذا يعنى انك موافق على اللائحة الاسترشادية لأنه من غير المعقول ان يحضر عدد قليل لا يتعدى عدة مئات ليرسم نظام ناد تضم جمعيته العمومية مئات الآلاف من البشر.

فالملاحظ فى حالة الجدل السائد حاليا ان هناك قوى تسعى لفرض هيمنتها على الرياضة المصرية لتحل بديلا عن دور الدولة، ولذلك علينا ان ننتبه لهذه الفئة التى عانت منها الرياضة المصرية على مدى عقود عديدة كانت السبب فى تخلفها عن الركب العالمى ولكى نحبط هذا المخطط يجب على الجمعيات العمومية الحضور بكثافة ومناقشة كل صغيرة وكبيرة فى اللائحة التى اعدتها مجالس الإدارات وان تقارن بينها وبين غيرها من اجل المصلحة العامة ولكى تفيق الرياضة المصرية من الغيبوبة التى اصيبت بها على ايدى هؤلاء.

*نقلاً عن الأهرام المصرية