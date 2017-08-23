الزعيمان بلا هدافين

قدم الزعيمان العين والهلال مباراة جيدة فنياً في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، شابها عدم وصول مهاجمي الفريقين للمرميين، مع تألق الحارسين عبدالله المعيوف وخالد عيسى.

وكونها أول مباراة للعين في الموسم الجاري، والثالثة للضيف الهلالي بعد مباراتين لعبهما في الدوري المحلي فهي في مجملها العام مقنعة، كانت سريعة في الشوط الأول بحرص من الجانبين على استثمار اللياقة وخطف هدف قبل استنزاف المجهود، لكن تسرع المهاجمين وعدم دقة التمريرة قبل الأخيرة من سلبيات الجانبين، وفي الشوط الثاني لاحت بعض الفرص النادرة التي لم تستثمر.

وفاجأ دياز الجميع بمحمد جحفلي مدافعاً لتعويض المصابين ميلسي والعابد في الوسط وتحجيم دور القلب النابض عمر عبدالرحمن (عموري)، وأجاد جحفلي في إغلاق المساحات وكاد يسجل هدفاً جميلاً آخر دقيقة، لكن رأسيته اعتلت العارضة بسنتيمترات.

ولم يوفق دياز في التشكيلة، بإصراره على ركن الخيبري وسالم، وإقحام الأورغواني ماتياس الذي اختاره «آسيوياً» على حساب علي الحبسي، ولكنه لم يقدم أي لمحة، وخرج مصاباً بحركة بهلوانية كتبت نهايته، كما تأخر في استثمار نقص العين بعد طرد مهند سالم.

أما زوران مدرب العين، فنجح في المرتدات من دون نهاية سعيدة، ولم يقدم عموري أفضل ما لديه، ووضح عدم انسجام السويدي ماركوس.

الإياب في 11 سبتمبر في الرياض، والوقت كفيل بتطوير التكتيك، وتعويض الموقوفين: الفرج والحافظ وعطيف (الهلال)، ومهند وخالد عبدالرحمن (العين).

*نقلا عن الرؤية الإماراتية