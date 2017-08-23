دائما ما يكون الجهاز الفني او اللاعبون الجدد في الفرق (الكبيرة) الجماهيرية والإعلامية تحت الضغط والمطالبات بتحقيق الانتصارات من جهة ونجاح الصفقات من جهة اخرى.

قوميز مدرب نادي النصر سيكون وفق (المعطيات) منذ معسكر الفريق مرورا بالبطولة العربية والجولتين الاولى والثانية بدوري جميل (الأقرب) الى الإقالة، بغض النظر عن النتائج فليس هناك اي بصمة واضحة للفريق النصراوي نبني عليها فلسفة معينة لهذا المدرب توحي بان الفريق سيكون منافسا حقيقيا على لقب الدوري.

بالمقابل وبرغم من النتائج السلبية والاداء غير الجيد لنادي الفتح الا انني (أعتقد) بان مدرب الفريق فتحي الجبال لن تتم اقالته على الأقل حتى انتهاء الدور الاول، وربما حتى نهاية الموسم فالهدف لإدارة الفتح وفق ما تستطيع الادارة تقديمه للفريق هو البقاء وهو هدف ليس بهذه الصعوبة بالنسبة للفريق.

من جهة أخرى فإن لاعب الهلال الارجنتيني الجديد (ماتياس) الذي شارك اساسيا في مباراة الهلال امام العين، ولم يقدم نفسه بالشكل المرضي والمقبول (قد) يشارك بالمباراة القادمة كلاعب أساسي اذا كان جاهزا بدنيا، ليس لكي يثبت مدرب الفريق حسن اختياره بل بسبب ان دياز لديه قناعة تامة باللاعب وان الحكم من خلال ما قدمه في مباراة العين حكم مستعجل من قبل الجماهير.

وبمناسبة الحديث عن قناعات المدربين فان الشارع الرياضي استغرب من ابعاد او عدم ضم بعض الأسماء البارزة في الفترة الماضية، كمهاجم الاتفاق (هزاع الهزاع) وذكرت في المقالة السابقة انه حتى لو تم اختيار هزاع سيكون (خارج) التشكيلة بسبب الوضع الحساس والصعب في المباراتين الاخيرتين لمنتخبنا امام الإمارات واليابان.

ما زال الرهان في فريق الاتحاد على اللاعبين (الأجانب) فهم وراء النتائج والمستويات المميزة للفريق منذ الموسم الماضي، واعتقد بان الاتحاد كان بالإمكان ان يرتب وضعه بشكل افضل فيما لو تم السماح له بالتسجيل، فالفريق يعاني بشكل (كبير) في خط الدفاع وأي فريق لا يمتلك دفاعا جيدا لن يستطيع ان يحقق لقب الدوري حتى لو كان الفريق في كل مباراة يسجل.

الاتفاق قدم نفسه بشكل جيد وأفضل من الموسم الماضي، الفريق يمتلك شخصية واضحة له تظهر فلسفة المدرب وتتوافق مع إمكانيات الفريق من جهة وطموح مجلس الادارة من جهة سيكون الفريق في ترتيب افضل متقدم (ولن) يكرر ما حدث بالموسم الماضي فهناك روح وعطاء.

النصر بحاجة كبيرة لتواجد اللاعبين الأجانب كلاعبين أساسيين فمع احترامي لبعض اللاعبين فوجودهم (مثل) عدمه، والفريق اذا استمر بنفس الأسماء التي افتقدت عطاءها وطموحها سيخرج الفريق هذا الموسم من المولد بلا حُمُص فليس هناك اي شخصية واضحة للفريق وليس هناك ثقل فني.

ظهور جيد لفريق الباطن وتحقيقه ست نقاط بداية مشجعة لكي يتجاوز ما حدث له بالموسم الماضي، حيث اخفق بالدور الاول وتفوق بالدور الثاني على حساب فرق كبيرة. مسألة (كسب) النقاط للباطن بالدور الاول ستضع الفريق بالدور الثاني في وضع فني ومعنوي ممتاز.

تعادل جيد للهلال خارج ارضه واعتقد بان فرصة التأهل بالرياض كبيرة جدا، المهم الوصول للتشكيلة المناسبة في ظل غياب بعض العناصر بسبب الإيقاف، وأعتقد ان البديل دائما بالهلال (جاهز) والفريق المنافس لديه أدوات جيده قادرة على الاستفادة من اي خطأ، المهم ان يسجل الهلال هدفا يعطيه السيطرة والأفضلية خصوصا ان التعادل الإيجابي في صالح العين.

لم أستطع الحديث عن الفريق الأهلاوي في ذات المسابقة حيث ان توقيت إرسال المقالة قبل مشاهدة المباراة، ولكنني اعتقد بان الفريق الأهلاوي سيحقق التأهل فهو يمتلك مهاجما هدافا يعرف طريق المرمى جيدا (عمر السومة).

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولا إله الا الله.

*نقلا عن اليوم السعودية