مارفيك.. الظالم أم المظلوم؟!

لربما لا يختلف اثنان على أن مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع هو نجم جولتي "دوري جميل" الماضيتين من دون منازع، يعزز ذلك مستواه اللافت، وارتقاؤه لقمة الهدافين وحيداً، وهو الذي فاز قبل بضعة أيام بلقب الهداف في دورة تبوك الودية، ما جعله صاحب الحظ الأوفر في أن يكون الضيف الأول الجديد في قائمة المنتخب السعودي لمباراتي الإمارات واليابان في تصفيات مونديال روسيا 2018.

الصدمة كانت لدى الكثيرين أن المدرب الهولندي فان مارفيك قد أدار ظهره له، وبالتأكيد فمن المتوقع أن تكون الصدمة مضاعفة لدى هزاع نفسه، فقد كان ينام كل ليلة وحلم القميص الأخضر يداعب جفنيه، خصوصاً بعدما أشغله الإعلام منذ دورة تبوك بالحديث عن آماله وطموحاته وشعوره عند استدعائه لتمثيل وطنه، والأعظم من ذلك أنه قد علم بأن القائمة الأولية التي مررت للأندية سراً قد شملته.

كان عقلانياً وحتمياً أن يكون محبوه قريبين منه في تلك اللحظة الصادمة والمفصلية في مسيرته، لذلك كان رئيس ناديه المهندس خالد الدبل في الموعد، فأرسل له حيث يتواجد في أميركا رسالة صوتية قال له فيها: "عرفتك مقاتلاً عنيداً وشرساً، وإلا لما كنت اليوم تتقدم كل المهاجمين"، ويضيف: "لا تيأس، فأنا واثق بأنك ستقتحم بوابة المنتخب قريباً وأنت أقوى وأقوى وأقوى، ولعلها تلك البوابة التي تُفتح لك على المونديال".

جواب هزاع لم يتأخر حيث بادل رئيسه الرسالة بمثلها، فكتب يقول: "لا تقلق يا ريّس.. عدم اختياري لم يهزني، بل أشعل في داخلي التحدي لتقديم أفضل مما قدمت، لا تقلق سأكرس كل جهدي لأجل ذلك"، يصمت قليلاً ثم يكمل: "ثق بأن لا شيء يشغل تفكيري حالياً غير الاتفاق، الاتفاق وحده".

في جانب آخر كان البعض يهاجم مارفيك، جماهيرَ وإعلاميين، إذ يرونه قد ظلم هزاع الهزاع، والحقيقة أنه أنصفه، وأسدى له خدمة لا تقدر بثمن فهو أعطاه علامات الدخول للمنتخب باختياره للقائمة الأولية، ووجه معها رسالة مفادها أنك -يا هزاع- قادر على اقتحام تشكيلة المنتخب في كل لحظة. المطلوب أن تقاتل لأجل حلمك أكثر وألا تيأس، ولتعلم أن ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة!.

حسناً فعل مارفيك، فقد أعاد لتشكيلة المنتخب قيمتها، بعدما كانت أشبه بمحطة قطار لكثرة القادمين والمغادرين فيها، وحسناً فعل بأنه لم يحرق ورقة المهاجم الشاب هزاع الهزاع في أخطر مرحلة في تاريخ المنتخب السعودي في السنوات العشر الأخيرة، وحسناً فعل حين وجه رسالة للجميع، وأولهم من تجرأ يوماً بالقول: إن اللعب للمنتخب لا يضيف لي شيئاً، أما هزاع فقد أحسن فعلاً حين قدم درساً عملياً لكل زملائه في أن ارتداء قميص الوطن شرف يستحق القتال.

*نقلا عن الرياض السعودية