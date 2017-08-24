حدى أغرب الحكايات عامة في الرياضة هي حكاية ناد كبير من الأندية الإسبانية «نادي أتليتكو بلباو».. هذا النادي كل ما فيه غريب نعم غريب، إذا نظرت لقائمة لاعبيه ستجدهم كلهم إسبان ولا لاعب محترف.

تنص لوائح النادي بعدم جلب أي لاعب في صفوفه إلا إذا كان له أصول «باسكية» وأيضاً متربي وعاش هناك أي إقليم الباسك! وهو إقليم مثل كاتالونيا معقل برشلونة إقليم الباسك في شمال إسبانيا شبه مستقل، يسكنه 10 آلاف مواطن، لغته الإسبانية وعاصمته هي فيتوريا.

أتليتكو بلباو أغرب ناد في العالم! لا يتعاقد مع لاعبين محترفين أبدًا، لا يعرف شيئًا اسمه سوق انتقالات، لا يجلب أي لاعب من أكاديمية ناشئين بل كل موسم يذهب للتسوق من أندية إقليم الباسك وهي أكثر من 75 ناديًا درجتهم أقل من أتليتكو بلباو.

لا يشعر أبداً بالتهديد على موارده المالية لأنه لن يشتري لاعب بصفقة مالية كبيرة أبداً.

النادي عنصري بالدرجة الأولى فإذا كنت مقيماً هناك ولك ابن متميز في كرة القدم كميسي أو رونالدو، بل وهم شاهدوه واعترفوا بموهبته حتى وإن ظنوا أنه سيكون أحد أساطير كرة القدم فإنهم لن يقوموا بتسجيله في النادي ولن يمثل أتليتكو بلباو أبداً!!

هذه القواعد الغريبة جداً للنادي لا توجد في لائحة أو قانون أو ميثاق خاص بالنادي، ولكنه عرف خاص داخل النادي وداخل الإقليم وتعرفها أندية إسبانيا جيداً، ولهذا فلا يمكن لأي منظمة أو اتحاد حتى الفيفا أن يتهم النادي بشيء ولا عنصرية ولا خروج عن الأخلاق الرياضية لأنه على الورق لائحته مثل لائحة أي ناد إسباني آخر.

يمتلك أتليتكو لاعبين على مستوى جيد رغم هذا يبلغ أعلاهم قيمة سوقية 25 مليون يورو وأقلهم نصف مليون يورو.

رغم هذا فإن النادي واعتماداً على لاعبي إقليم الباسك فقط طوال تاريخه فإنه لم يفشل، يحتل المركز السابع في ترتيب الأندية الإسبانية من حيث القيمة السوقية بقيمة 171 مليون يورو، لم يهبط للدرجة الأولى أبداً.. فاز بالليجا الإسبانية 8 مرات.. السوبر الإسباني مرتين وبكأس إسبانيا 24 مرة.

منافس أتليتكو بلباو التقليدي في ديربي إقليم الباسك هو ريال سوسيداد، ورغم أنه المنافس إلا أن مبارياتهم معاً أقل حدة وتعصباً من مباراة لأي من الفريقين مع ريال مدريد نادي العاصمة الذي لا يحظى إلا بالمشاعر السلبية في إقليم الباسك.

الأندية الإسبانية تعرف جيداً شيئًا واحدًا في مواسم الانتقالات وهو أنه لا يمكنك شراء أي لاعب من لاعبي أتليتكو بلباو.. كلمة «مفاوضات» لا يعرفها ملاك ورؤساء النادي ولاعبوه.. بلباو لا يقوم بالتفاوض أبداً من أجل بيع نجم من نجومه ولو بنصف مليار يورو، والحل الوحيد إذا كنت تريد لاعباً منهم، فليس لك خيار إلا ما فعله باريس سان جيرمان في صفقة نيمار.. وهي تفعيل بند الشرط الجزائي.

*نقلا عن الجزيرة السعودية