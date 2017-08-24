قضاة تحت القصف

يستعد حكام كرة القدم إلى موسم محلي جديد متوقع أن يكون صعباً جداً وقاسياً، لأن معظم إداريي الأندية عرفوا كيف يحولون الأخطاء التقديرية لقضاة الملاعب إلى قضية ينشغل بها جمهورهم.

النقد القاسي الذي تعرض له حكام الكرة في النصف الأول من الموسم الماضي كان بحاجة إلى مراجعة وتحليل ومعالجة.

توجيه اللوم إلى الحكام باستمرار يمكن أن يُحدث شرخاً كبيراً داخل الأسرة الكروية ويجعل الصراع بينهم وبين إدارات الأندية مثل مرض مزمن يصعب التخلص منه.

العقوبات التي يتعرض لها بعض إداريي الأندية عند إطلاقهم تصريحات غير مناسبة تجاه القضاة لا تحدّ من المشكلة ولا توقف «القصف العنيف»، من هنا فإن لجنة الحكام مطالبة بفتح حوارات مع إدارات الأندية لكسب دعمهم لقضاة الملاعب.

إذا اهتز سلك التحكيم داخلياً، سيؤثر ذلك في سمعته القارية والدولية وبالتالي تتراجع مشاركة الحكم الإماراتي في قيادة المباريات الدولية ومواجهات الأندية القارية، وهذا الأمر سيكون خطيراً لأنه يهدم بناء السنين الخوالي.

الأندية التي تهتم كثيراً بفرقها وتوفر لها معايير الإعداد الجيد والاختيار المناسب للمدربين واللاعبين، يكون تأثير أخطاء الحكام التقديرية في نتائجها محدوداً جداً.

على قضاة الملاعب أن يدركوا أيضاً أن كثرة الأخطاء تعطي مؤشراً سلبياً عن تحضيراتهم وإعدادهم، لذا فعليهم أن يعدّوا أنفسهم لموسم يتوقع أن يكون ملتهباً.

*نقلا عن الرؤية الإمارتية