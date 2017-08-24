هل يرحل ميسي؟

منذ نكسة البرنابيو في كأس السوبر الإسبانية والحديث يتصاعد حول فرص رحيل ميسي من برشلونة، يحدث ذلك وسط تقارير مصدرها تصريحات اللاعب وتغريداته، التي تضمنت تلميحات واضحة باقتراب نهاية العلاقة بين الطرفين، وعدم تجديد العقد الذي ينتهي نهاية الموسم المقبل حتى الآن، مؤشر يضاعف حجم التكهنات حول اقتراب موعد الرحيل، وإذا صحت التكهناك فإن الظهور الجديد لميسي سيكون على مسرح الدوري الإنجليزي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه .. لماذا يفكر ميسي في الرحيل عن النادي الكاتالوني، وهل اقتراب برشلونة من مرحلة الانهيار باعتزال النجوم وخروجهم من النادي سبب في ذلك؟

علامات الاستفهام تلك هي ذاتها التي كانت وراء قرار المدرب غوارديولا في الرحيل إلى الدوري الألماني ثم للشامبيونز ليغ، وسبب رحيل غوارديولا ليس بسبب المال فقط بل لقناعة شخصية، بأن الفريق الذي جلس على قمة الهرم العالمي في العقد الأول من القرن الحالي، لن يقوى على البقاء في القمة مع اقتراب تساقط النجوم واحداً تلو الآخر، وبالفعل حدث ما كان متوقعاً، فقد اعتزل بويول وتشافي ولم يأتِ من يعوضهما، وجاء الدور على أنييستا وبوسكتس، ليبقى ميسي وحيداً بعد خروج نيمار، فهل يصمد أم ينضم إلى ركب الراحلين؟

كلمة أخيرة

هل سيرحل ميسي بحثاً عن مغامرة جديدة، أم أنه سيبقى وفياً لبرشلونة حتى النهاية؟

*نقلا عن الرؤية الإماراتية