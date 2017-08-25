بهلوانية ماتياس أشهرته

حركة بهلوانية لا ندري كيف أجادها الأورغواني ماتياس بريتوس المحترف في فريق الهلال، أدت إلى إصابته وخروجه أمام العين الإماراتي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، بعد أن لعب 76 دقيقة بلا لمحة واحدة، وواكب ذلك هجوماً حاداً على المدرب الأرجنتيني دياز وإدارة الهلال حتى هذه اللحظة.

وقبل ذلك لعب محلياً أمام الفيحاء 23 دقيقة ثم التعاون 27 دقيقة، أي أن دياز منحه الفرصة تدريجياً ليثبت صحة قراره بتفضيله في آسيا على حساب علي الحبسي وأقحمه أساسياً أمام العين، إلى أنه أصاب نفسه بحركة بهلوانية وحيداً داخل الصندوق وسدد في الهواء مخطئاً الكرة ومهدراً أثمن فرصة زرقاء.

وضجّ «تويتر» بالسخرية والنكت والانتقادات اللاذعة ضد اللاعب والمدرب والإدارة، ليس بسبب الفرصة البهلوانية ولكن الجمهور الهلالي كان يمنّي النفس منذ سنوات بمهاجم حقيقي يكمل الكتيبة الزرقاء ويعزز من طموحات تحقيق كأس آسيا، فإذا بهم يحظون بماتياس الذي لايملك أبجديات الكرة، باتفاق النقاد والمختصين والجمهور، والغالبية منهم استبقوا الحكم بمجرد الإعلان عن التوقيع المبدئي، لكن النادي علّق في حينه بأن دياز أصرّ عليه، وجدد الثقة فيه أمس أيضاً.

المؤكد أنه صفقة فاشلة ومقلب مع الاحترام لمن يطالبون بالصبر عليه، فاللاعب ضعيف جداً حسب (السي في CV) ومقاطع الفيديو الترويجية ثم مشاركته مع الهلال في ثلاث مباريات، معمقاً سلبيات حرمان لاعبين واعدين أفضل منه.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية