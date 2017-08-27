أخيراً.. حُسم نزال "المليار دولار"

أخيراً وبعد ترقّب، تغلب فلويد مايويذر (40 عاماً)، على كونور ماكغريغور، في لاس فيغاس، في نزال القرن، مسجلاً فوزه الـ50 ومحفاظاً على لقبه "الذي لم يهزم".

ولكن ماكغريغور الإيرلندي (29 عاماً) فاجأ العديد من منتقديه بأداء مهني إلى حد كبير، مع كفاحه ووصوله إلى 10 جولات، حيث حسم اللقاء في الجولة العاشرة.

وكان العالم مترقباً للنزال غير المسبوق في عالم الملاكمة، الذي جمع للمرة الأولى في التاريخ بين بطل العالم السابق لوزن الوسط من دون هزيمة الأميركي فلويد مايويذر وبطل العالم في فنون القتال من دون هزيمة أيضاً الإيرلندي ماكغريغور في نزال تصل عائداته نحو المليار دولار أميركي.

ومايويذر الذي اعتزل الحلبة في 2015 بحوزته خمسة ألقاب مختلفة في عالم الملاكمة، يعتبر الرياضي الأميركي الأعلى دخلاً في 2015 بـ300 مليون دولار بدا في حالة جيدة خلال استعداداته للنزال في الأيام الماضية، لكن توقعات البعض كانت تشير إلى أن فرصة الإيرلندي أفضل بكثير نسبة لفارق السن بينهما وكذلك لأن فلويد اعتزل الملاكمة قبل عامين.

إلا أن فوز مايويذر كان لصالح الذي توقعوا ذلك، بسبب "خبرة طويلة في فنون الملاكمة"، وهو معروف بأسلوبه المراوغ على الحلبة و ضربته القاضية.