الإعلامية الرياضية الإماراتية

«المرأة شريك في الخير والعطاء»، شعار بليغ ليوم الاحتفال بالمرأة الإماراتية وتمكينها من المناصب والرؤية والاستراتيجيات، وتعزيز الثقة بها من خلال الإنتاجية في السنوات الماضية ومواكبتها النهضة الشاملة في دولة السمو والرقي والتطور والتحضر.

ومن واقع تخصصي، أسأل عن الجانب الإعلامي الرياضي، فالواضح اتجاه المرأة الإماراتية إلى الإعلام الفضائي، وعدم وجودها في ميدان الصحافة، وهو بالتأكيد جانب مهم وحيوي بالنقد البناء مع أهمية التخصص في كل ما يخص رياضة المرأة.

والحقيقة أن المرأة الرياضية الإماراتية أثبتت حضورها في الألعاب الفرية وذوي الاحتياجات الخاصة بما يؤكد القدرة على إثبات التحدي واستثمار الفرصة والدعم، لا سيما أن المرأة أخذت حقها في الجانب الإداري في مختلف الاتحادات ضمن الأعضاء وبعضهن في منصب الأمين العام.

الرياضة سهلة وصعبة في وقت واحد، فهي أرض خصبة تعزز من رفع مستوى الثقافة والصحة، وصعبة في التعاطي مع الأحداث واتخاذ القرارات التي تتطلب الجرأة والسرعة وعدم معاندة الجمهور وتحدي الإعلام، مع أهمية المواجهة وتقديم الدلائل والبراهين الدامغة لا سيما في ظل تلاشي الخطوط الحمراء في وسائل التواصل وبعض البرامج الفضائية.

والإمارات تحتفل بيوم المرأة نأمل التطور والرقي للرياضة النسائية بما يناسبها.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية