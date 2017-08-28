إنجاز السويق.. وننتظر إنجاز منتخبنا بالتأهل

في الوقت الذي ننتظر فيه إنجازا جديدا لمنتخبنا بالتأهل لكأس العالم جاء الإنجاز التاريخي الرائع من النجم (محمد السويق) لاعب نادي السلام بالعوامية بتحقيق الميدالية الذهبية في المونديال العالمي للتايكوندو للناشئين.

•إنجاز يسجل باسم الوطن ويحسب للهيئة العامة للرياضة ولرئيسها الأستاذ محمد آل الشيخ ولاتحاد التايكوندو ولمسؤوله العميد ركن شداد العمري وللأستاذ فاضل النمر رئيس النادي ومجلس إدارته وللجهاز الفني بالنادي والمنتخب.

•وبالعودة لمنتخبنا نقول إن كل ما قدمه في التصفيات من أداء ونتائج مميزة في كفة (ومباراتي الإمارات واليابان) القادمتين في كفة أخرى؛ لأنهما سوف تحسمان التأهل بشكل كبير.

•غدا يلعب منتخبنا مباراة من أهم مبارياته في التصفيات عندما يواجه منتخب الإمارات في العين والأمنيات أن يعود منتخبنا بالنقاط الثلاث التي ستكون مفتاح التأهل لكأس العالم.

•لن تكون مواجهة سهلة خاصة إذا عرفنا أن المنتخب الإماراتي لديه بصيص من الأمل في التأهل وهذا ما يجعل المباراة وارد بها كل الاحتمالات.

•منتخبنا مع (مارفيك) اختلف كثيرا وأصبح يملك شخصية مختلفة ودائما في المباريات الصعبة يكون متواجدا ويثبت للجميع أنه منتخب قوي يخشاه الجميع، وهذا مصدر اطمئنان كبير لنا.

•الأهم لا نتمنى أن ينشغل نجومنا بمباراة اليابان، وأن يكون تفكيرهم الأول والأخير في مباراة الإمارات؛ لأنها هي التي ستكون بوابة العبور للمونديال.

نعرف جميعا أن منتخب الإمارات يرتكز بشكل كبير على النجم (عموري) ومن ثم الهداف (أحمد خليل)، وهما اللاعبان الأكثر خطورة وتأثيرا.

منتخب الإمارات بشكل عام حراسته مطمئنة، وجيد الوسط، وقوي بالهجوم، ولكنه (يعاني في الدفاع) ومستوى منتخبهم يتوقف على عموري لهذا إن استطاع مارفيك إيقافه فنحن استطعنا إيقاف نصف قوة منتخبهم.

•يدرك نجومنا انها مباراة حسم، والشعب السعودي ينتظرهم ليقدموا الفوز هدية لهم ولهذا هم بحاجة لتقديم كل ما لديهم، وأن يقاتلوا بالملعب قتال الأبطال متسلحين بالثقة وإمكانياتهم ورغبتهم.

•مباراة مثل هذه وارد بها كل شيء من الممكن أن تتقدم بهدف أو هدفين والخصم يعادلك ووارد أن الخصم يتقدم عليك الأهم أن لا نفقد تركيزنا ونتكيف مع كل الظروف ونعرف أن المباراة تحسم مع صافرة الحكم.

أخيرا...

نجومنا.. قلوبنا معكم تدعو لكم وأنتم إن شاء الله قادرون أن تجعلوا عيدنا يزداد بالفرح بتأهلكم للمونديال.. وكل عام والجميع بخير

*نقلاً عن اليوم السعودية