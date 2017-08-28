لابد من الإمارات وإن طال السفر

إن أردنا بلوغ موسكو فلابد لنا من الانتصار في الإمارات، وإن أردنا كسب موقعة الإمارات لابد أن نتسلح بالكثير لنعبر. الإرادة أساس هذا كله هي ما نحتاجه أولاً وقبل كل شيء نريد أن نبلغ المونديال لابد وأن نصل إلى موسكو.

من غير المعقول أن نصل إلى هنا ونتوقف، من غير المنطقي أن نكون في القمة حتى الأمتار الأخيرة ونقصى. إرادة لاعبينا الفولاذية قادرة على تحويل الحلم إلى حقيقة حتى لو نظّر المنظّرون، وتعالت أصوات المثبطين، وحاول المتشائمون تكسير مجاديف الأمل.

نحن الآن على أعتاب تحقيق حلم، وبلوغ منى. الأخضر بحاجة لألسنة تلهج له بالدعاء والتوفيق، وقلوب تقف معه، وحناجر تهتف له، وأقلام تكتب لتسانده. الأخضر يحتاج لاستعادة ذاكرة الفرح، وصور المجد التليد، وروح الإنجاز.

رجال الأخضر نحن تواقون للاحتفاء بكم لتطويقكم بأكاليل الود والشكر والعرفان، لتقليدكم وسام الشرف بكل مراتبه، فهذا الوطن المعطاء يستحق التضحية، يستحق الحب، ويستحق الفرح. هذا الوطن الكبير يكبر بأبنائه وتضحياتهم ومنجزاتهم. هذا الوطن يشدو بأناشيد الفخر التي يرددها الأشاوس في كل محفل. رجال الأخضر لابد من الإمارات ولو طال السفر

*خاص بالعربية.نت - رياضة