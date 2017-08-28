ليست تحصيل حاصل!

مخطئ من يعتقد أن المنتخب السعودي الشقيق (أحوج) من الأبيض الإماراتي لنقاط مباراته غداً، مع استئناف مشوار تصفيات المونديال الذي سيبوح بكل أسراره خلال أسبوع من الآن، ليحدد سفراء القارة المعتمدين لدى روسيا.

وإذا كان الأخضر يسعى للفوز بنقاط المباراة لتأمين موقفه إلى حد بعيد في صراع المنافسة مع اليابان وأستراليا، فإن (الأبيض) لديه من الدوافع ما يكفي لأن يعض بالنواجز على النقاط الثلاث.

أولاً: لرد اعتباره أمام شقيقه السعودي الذي كسبه في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، في واحدة من أسوأ مباريات الأبيض لعباً ونتيجة.

ثانياً: أن المباراة تأتي في إطار مرحلة الأرجنتيني باوزا الذي خلف المدرب مهدي علي على أمل أن يعود (الأبيض) إلى مساره الصحيح مرة أخرى، من أجل مستقبل أفضل، حتى لو تلاشت فرصه في التأهل إلى مونديال روسيا، ولم تكن مباراته مع تايلاند في بداية الحقبة الأرجنتينية مقنعة لجماهير الكرة الإماراتية، ولا بد أن تقدم مباراة الغد مع (الأخضر) ما يوحي بأن الحال قد تحسنت بشكل ملحوظ، ترقباً للقاء الشقيق العراقي يوم الثلاثاء المقبل في عمّان، وأتصور أن فوز الأبيض بست نقاط في آخر جولتين يرضي غرور جمهوره بغض النظر عن ضياع حلم المونديال.

ثالثاً: أدرك جيداً أن مناشدة الجماهير (المحبطة) من أجل مؤازرة منتخبها أمام السعودية لا تخلو من صعوبة، فالجماهير تبحث عن النتائج الإيجابية التي تقود لتحقيق الأهداف المرجوة، ولكن مباراة الأبيض مع الأخضر تستحق المتابعة حتى لو كانت ودية.!

رابعاً: أن المباراة لا يمكن أن تكون بالنسبة للأبيض مجرد تحصيل حاصل، حتى لو كانت حواراً ساخناً بين فريق تلوح أمامه تباشير المونديال وفريق يسعى لتحسين صورته، وإثبات أن الأبيض يمكن أن يمرض لكنه لا يموت!

ولأن الحوار بين الأشقاء لا ينتهي، جاءت مواجهة العين مع الهلال السعودي في ذهاب ربع النهائي الآسيوي سلبية على صعيد النتيجة بفضل تألق الحارس العيناوي خالد عيسى.

وموعدنا يوم الحادي عشر من سبتمبر لتحديد أيهما يستحق أن يواصل مشواره إلى نصف النهائي أبطال آسيا.

*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية