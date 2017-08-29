أخضر مارفيك وأبيض باوزا

على أرض استاد هزاع بن زايد في العين «الأجمل في العالم»، نترقب الليلة أهم مباراة تجمع الأخضر السعودي والأبيض الإماراتي، بتحدٍّ تكتيكي خاص بين الهولندي مارفيك مدرب المنتخب السعودي والأرجنتيني باوزا مدرب الإمارات.

فالأول يتوق لتحقيق أغلى ثلاث نقاط تضعه على عتبة مونديال روسيا 2018 قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، بينما يتعشم الإماراتيون في باوزا بتحقيق بصيص الأمل لبلوغ المركز الثالث ودخول الملحق بالفوز وترقب نتائج الجولة الأخيرة.

والمدرب الأرجنتيني أمضى وقتاً طيباً بعد أول مباراة قادها والراحة الطويلة ومعكسر خاص.

وبغض النظر عما يدور حول إصابة «عموري/‏‏‏ميسي الخليج» عمر عبدالرحمن، فإن القضية تكمن في التكتيك وإبداع الكتيبة كاملة بدعم جماهيري كبير منتظر، بميزة اللعب دون ضغوط كبيرة تعزز من صفاء الذهن.

في المقابل الضغوط مضاعفة على لاعبي المنتخب السعودي واللعب بهدف الفوز فقط للبقاء في محيط المنافسة على المركزين الأول والثاني والتأهل مباشرة، بينما التعادل يضمن اللعب في الملحق على أقل تقدير.

وقد تكون الظروف الفنية والجاهزية البدنية أفضل للضيف عن المضيف بعد أن شارك اللاعبون في جولتين محلياً وجولة إضافية آسيوياً للهلاليين والأهلاويين، وهذا ما يفتقده الإماراتيون عدا لاعبي العين مباراة آسيوية.

الاستقرار فنياً وإدارياً لمصلحة الصقور الخضر منذ بداية التصفيات، وبالفوز ذهاباً في جدة 3 – ‏‏‏1، لكن كل ماسلف قد يتلاشى بفرصة خاطفة أو خطأ فردي أو تحكيمي.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية