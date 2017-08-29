اتركوا الحسابات

لعل الشيء الواضح قبل مواجهة الأخضر اليوم أمام المنتخب الاماراتي معمعة الحسابات، التي تنتشر هنا وهناك من أجل التأهل الى مونديال روسيا، خاصة ان المباراتين المتبقيتين لنا أمام الامارات واليابان مصيريتان لحسم التأهل لتقارب النقاط مع فرق المجموعة.

من الطبيعي أن تسود حالة الخوف في قلوب الجماهير السعودية، خاصة ان موقعة اليوم قوية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستهانة بالفريق الخصم ايا كانت ظروفه سواء بمشاركة النجم عموري مع الامارات من عدمه، لأن المنتخب الأبيض لا يعتمد على لاعب واحد، بل لديه البديل الجاهز لعموري، الذي يجب الحذر منه.

ولكن مع كل هذا لا بد من ضخ الحماس في قلوب اللاعبين بدلا من الدخول في معمعة الحسابات، التي ربما تكون سلبية لنا أكثر من ايجابياتها، ولأن تكرار طرح مثل هذه الحسابات بدون التطرق الى الفوز ولا غير للأخضر هو الشيء غير المنطقي أبدا، فالنظر الى تحقيق الفوز ولاغير الان ومن ثم الدخول في معترك الحسابات هو الأمر الصحيح، فلاعبونا أحوج حاليا الى رفع الروح المعنوية أكثر من التطرق لنتائج منتخبات اليابان واستراليا، وتايلاند، نعم الحذر واجب ولكن ليس الى الدرجة التي نصاب فيها بالاحباط ونصيب لاعبينا بها.

التعامل بمنطقية مع كل أحداث يمر بها منتخبنا هو الشيء الضروري في هذه المرحلة الصعبة، فمَنْ ينظر الى الهجوم على مارفيك بعد اختيار القائمة وبعدها النظر الى نتائج المنتخبات دون تشجيع وبث الحماس في قلوب اللاعبين، يؤكد أن هناك خللا لا بد من تلافيه سريعا قبل مواجهة اليوم، والزحف الجماهيري سيكون له دور فاعل والمساندة الاعلامية اذا لم تكن كافية من خلال بث الحماس في لاعبينا فلن نجني الثمار، قفوا مع الأخضر واتركوا كل شيء جانبا، فلاعبونا أحوج لنا أكثر من أي وقت مضى.

*نقلا عن اليوم السعودية